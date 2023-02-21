به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب سلیمانی، در جلسه با مدیرعامل یک شرکت بیمهای به منظور رفع مشکلات بیمهای کارکنان این جمعیت، هلالاحمر را سازمانی امدادی عنوان کرد و افزود: امدادگران دست خدا روی زمین هستند و از جان خود میگذرند تا جان فردی را نجات دهند، ما علاوه بر تلاش برای رفع تمام مشکلات مربوط به بیمه امدادگران، پیگیر رفع مشکلات مربوط به بیمه درمان تکمیلی کارکنان جمعیت نیز هستیم.
وی تاکید کرد: نیروهای امدادی ما در حد توان در برف و بوران، در مناطق زلزلهزده خوی، سوریه و ترکیه و … ارائه خدمات میدهند.
گفتنی است؛ در ۲ دیدار جداگانه دبیرکل جمعیت هلال احمر، با مسئولان و نمایندگان دو بیمه که با حضور خزانهدار و معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی جمعیت هلالاحمر برگزار شد، درباره طرحهای توسعهای و رفع موانع تولید و همچنین رفع مشکلات مربوط به بیمه کارکنان، بحث، و راهکارهای رفع این مشکلات بررسی شد.
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