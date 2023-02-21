تیم های ارزیاب به فین و رویدر اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد حسن زاده پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران بیان داشت: زمین‌لرزه‌ای با قدرت ۵.۲ ریشتر در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) بخش‌های رویدر و فین در استان هرمزگان را لرزاند.

وی با بیان اینکه بر اساس اعلام مرکز لرزه نگاری کشور در ساعت ۰۹:۳۵:۳۳ امروز زمین لرزه‌ای به شدت ۵.۲ ریشتر رویدر از توابع بندرخمیر را لرزاند، افزود: مختصات این زمین‌لرزه که در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داده، ۲۷.۶۷ درجه عرض شمالی و ۵۵.۳۸ درجه طول شرقی ثبت شده، این زمین لرزه در منطقه درز استان فارس، رویدر و فین در استان هرمزگان احساس شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: پس از وقوع زلزله در بخش‌های فین و رویدر تیم‌های ارزیاب به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: گزارش خسارات احتمالی این زلزله پس از بررسی نهایی و گزارش تیم‌های ارزیاب به مردم ارائه خواهد شد اما تاکنون با بررسی‌های صورت گرفته اولیه خانه‌های هلال احمر مستقر در منطقه و اعلام شوراها، دهیارهای منطقه فین و رویدر این زلزله خسارتی در پی نداشته است.