استولتنبرگ: روسیه در تعلیق پیمان «استارت نو» تجدید نظر کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دبیر کل ناتو بار دیگر بر موضع جنگ طلبانه این ائتلاف در اوکراین تاکید کرد.

«ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو امروز سه شنبه در واکنش به خبر تعلیق عضویت روسیه در پیمان «استارت نو» ضمن ابراز تاسف اعلام کرد: از تعلیق مشارکت روسیه در معاهده تسلیحات استراتژیک (استارت نو) متاسف هستیم و از این کشور می خواهیم در تصمیم خود در این خصوص تجدید نظر کند.

دبیر کل ناتو در ادامه صرف نظر از جنگ افروزهای روزافزون ناتو در اوکراین، مدعی شد که هیچ‌کس به روسیه حمله نمی‌کند، مسکو متجاوز است.

استولتنبرگ در عین حال مدعی شد که این رئیس جمهور روسیه است که به تشدید جنگ در اوکراین ادامه می‌دهد.

لازم به ذکر است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه امروز در سخنرانی سالانه خود گفت: امروز مجبورم که اعلام کنم روسیه مشارکت در معاهده استارت نو را به حالت تعلیق درمی‌آورد. تکرار می‌کنم، از معاهده خارج نمی‌شویم بلکه تعلیق می‌کنیم.

معاهده استارت نو که ادامه معاهدات کاهش تسلیحات راهبردی (استارت ۱ و استارت ۲) است در سال ۲۰۱۰ میان روسیه و آمریکا در شهر پراگ در جمهوری چک امضا شد. این معاهده تعداد کلاهک‌های هسته‌ای راهبردی روسیه و آمریکا را به حداکثر یک هزار و ۵۵۰ کلاهک و تعداد پرتابگرها و بمب‌افکن‌های سنگین اتمی را به ۸۰۰ عدد محدود می‌کند.