اتریش: روسیه به پیمان «استارت نو» بازگردد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خارجه اتریش امروز سه شنبه و ساعاتی پس از تعلیق پیمان استارت نو از سوی روسیه اعلام کرد که اتریش از روسیه می خواهد به پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک (استارت نو) بازگردد.

دربیانیه وزارت خارجه اتریش آمده است: اعلام صورت گرفته از سوی روسیه در مورد تعلیق استارت بسیار تاسف آور است.

وزارت خارجه اتریش با یادآوری اینکه پیمان استارت نو آخرین معاهده کنترل تسلیحات دوجانبه میان آمریکا و روسیه بوده است، بر اهمیت بالای آن تاکید کرد.

واکنش کشورهای غربی به اقدام روسیه در حالی صورت می گیرد، که دولت آمریکا مدتهاست مذاکرات در خصوص این پیمان را متوقف کرده است.

معاهده استارت نو که ادامه معاهدات کاهش تسلیحات راهبردی (استارت ۱ و استارت ۲) است در سال ۲۰۱۰ میان روسیه و آمریکا در شهر پراگ در جمهوری چک امضا شد. این معاهده تعداد کلاهک‌های هسته‌ای راهبردی روسیه و آمریکا را به حداکثر یک هزار و ۵۵۰ کلاهک و تعداد پرتابگرها و بمب‌افکن‌های سنگین اتمی را به ۸۰۰ عدد محدود می‌کند.