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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۲۰:۱۹

هشدار مقام روس درباره رویکرد آمریکا در قبال پیمان «استارت نو»

هشدار مقام روس درباره رویکرد آمریکا در قبال پیمان «استارت نو»

یک قانونگذار روس نسبت به رویکرد آمریکا در قبال پیمان استارت نو هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «دیمیتری نوویکوف» معاون اول کمیته بین المللی دومای روسیه امروز سه شنبه اعلام کرد: در صورتی که آمریکا به پیام روسیه برای ایجاد نظم در اجرای پیمان استارت نو ظرف دو یا سه سال پاسخ ندهد، این سوال مطرح خواهد شد که با این پیمان چه باید کرد.

نوویکوف یادآور شد: اگر آمریکا از خود تمایل متقابلی برای تضمین اجرای این پیمان نشان ندهد، در این صورت این پیمان دیگر وجود نخواهد داشت.

این مقام روس یادآور شد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه در سخنرانی خود گفت که روسیه خواهان حفظ این پیمان است و نحوی اجرای آن باید شفاف شود.

کد مطلب 5714914

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