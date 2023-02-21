روسیه مشارکت در پیمان «استارت نو» را تعلیق می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در سخنرانی سالانه خود از تعلیق مشارکت مسکو در معاهده کاهش تسلیحات راهبردی جدید (استارت نو) خبر داد.

رئیس جمهور روسیه دراین‌باره گفت: امروز مجبورم که اعلام کنم روسیه مشارکت در معاهده استارت نو را به حالت تعلیق درمی‌آورد. تکرار می‌کنم، از معاهده خارج نمی‌شویم بلکه تعلیق می‌کنیم.

وی افزود: پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در اوایل فوریه در بیانیه‌ای از روسیه خواست تا به «اجرای مفاد معاهده سلاح‌های تهاجمی راهبردی» بازگردد که از جمله آن می‌توان به پذیرش بازرسی از تاسیسات هسته‌ای و دفاعی ما، اشاره کرد. حتی نمی‌دانستم اسم این درخواست را چه بگذارم؛ یک تئاتر پوچ و بی‌معنی.

رئیس جمهور روسیه با اشاره به حمله پهپادی اخیر اوکراین به پایگاه هوایی «ایگلز» روسیه، افزود: ما می‌دانیم که غرب مستقیماً در تلاش رژیم کی‌یف برای حمله به پایگاه‌های هوایی راهبردی ما، مشارکت دارد.

پوتین تاکید کرد: این پهپادها با کمک متخصصان ناتو، تجهیز و به‌روزرسانی شده بودند و حالا آنها می‌خواهند از تاسیسات دفاعی ما بازدید کنند. در شرایط فعلی و نزاع امروز، این درخواست به بیان ساده، بی‌معنی است.

معاهده استارت نو که ادامه معاهدات کاهش تسلیحات راهبردی (استارت ۱ و استارت ۲) است در سال ۲۰۱۰ میان روسیه و آمریکا در شهر پراگ در جمهوری چک امضا شد. این معاهده تعداد کلاهک‌های هسته‌ای راهبردی روسیه و آمریکا را به حداکثر یک هزار و ۵۵۰ کلاهک و تعداد پرتابگرها و بمب‌افکن‌های سنگین اتمی را به ۸۰۰ عدد محدود می‌کند.

این قرارداد ۱۰ ساله ۵ فوریه ۲۰۱۱ لازم الاجرا و ۵ فوریه ۲۰۲۱ منقضی شد. پوتین ۲۹ ژانویه ۲۰۲۱ لایحه‌ای مبنی بر تمدید این قرارداد را به مدت ۵ سال دیگر امضا کرد. جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا نیز لایحه‌ای مشابه را در ۵ فوریه ۲۰۲۱ به امضا رساند.