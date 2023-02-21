جذب ۲۵ هزار آموزگار جدید در سطح آموزش و پرورش کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید نیکزاد بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در جمع مدیران و رؤسای مناطق و نواحی آموزش و پرورش استان خوزستان با اشاره به نقش نیروی انسانی در ایجاد تحول اثربخش اظهار کرد: اسفندماه سال جاری آزمون استخدامی ماده ۲۸ برگزار خواهد شد و در قالب این آزمون بالغ بر ۲۵ هزار آموزگار به استخدام آموزش و پرورش درخواهند آمد تا در حوزه نیروی انسانی بتوانیم شاهد رشد شاخص‌های کیفی و عملکردی باشیم‌.

وی با اشاره به تغییرات تحولی در حوزه جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش کشور توضیح داد: محتوای منابع آزمون استخدامی ماده ۲۸ شاهد تغییراتی خواهد بود؛ همچنین باید در انتخاب مصاحبه گران به متغیرهایی مثل تخصص و تعهد عملکردی دقت کرد چرا که گزینش و انتخاب بهترین افراد برای حرفه معلمی امری مهم و ضروری است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش و دبیر ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش گفت: شبکه سازی در حوزه فعالیت‌های پرورشی و تربیتی باید به صورت ویژه مورد توجه متولیان حوزه تعلیم و تربیت قرار گیرد.