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۲ اسفند ۱۴۰۱، ۲۱:۱۵

مشاور وزیر آموزش و پرورش خبر داد؛

جذب ۲۵ هزار آموزگار جدید در سطح آموزش و پرورش کشور

جذب ۲۵ هزار آموزگار جدید در سطح آموزش و پرورش کشور

اهواز- مشاور وزیر آموزش و پرورش و دبیر ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش گفت: در آزمون اسفندماه سال جاری بالغ بر ۲۵ هزار آموزگار به استخدام آموزش و پرورش درخواهند آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید نیکزاد بعد از ظهر امروز سه‌شنبه در جمع مدیران و رؤسای مناطق و نواحی آموزش و پرورش استان خوزستان با اشاره به نقش نیروی انسانی در ایجاد تحول اثربخش اظهار کرد: اسفندماه سال جاری آزمون استخدامی ماده ۲۸ برگزار خواهد شد و در قالب این آزمون بالغ بر ۲۵ هزار آموزگار به استخدام آموزش و پرورش درخواهند آمد تا در حوزه نیروی انسانی بتوانیم شاهد رشد شاخص‌های کیفی و عملکردی باشیم‌.

وی با اشاره به تغییرات تحولی در حوزه جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش کشور توضیح داد: محتوای منابع آزمون استخدامی ماده ۲۸ شاهد تغییراتی خواهد بود؛ همچنین باید در انتخاب مصاحبه گران به متغیرهایی مثل تخصص و تعهد عملکردی دقت کرد چرا که گزینش و انتخاب بهترین افراد برای حرفه معلمی امری مهم و ضروری است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش و دبیر ستاد همکاری‌های حوزه علمیه و آموزش و پرورش گفت: شبکه سازی در حوزه فعالیت‌های پرورشی و تربیتی باید به صورت ویژه مورد توجه متولیان حوزه تعلیم و تربیت قرار گیرد.

کد مطلب 5714962

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    نظرات

    • بازنشسته IR ۲۲:۳۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۲
      0 0
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      خدارا شکر که بازنشسته شدیم واین روزهای سیاه آموزش وپرورش را نمی‌بینیم.
    • افضل نیا IR ۰۷:۴۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
      0 0
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      باسلام....بگذاریدتمام جوانان بدون محدودیت نوع کارشناسی وکارشناسی ارشدثبتنام کنند
    • فاطمه کریمی IR ۱۰:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
      0 0
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      میشه آزمون بعد از عید برگزار بشه و تو اسفند نباشه?!
    • حسن CA ۱۹:۱۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
      0 0
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      آموزش وپرورش به ایشون چه ربطی داره؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!
    • IR ۰۰:۵۶ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۴
      0 0
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      خداییش خوب دارین برا خودتون شغل پیدا میکنید روزگار به کامتون خوب میچرخه
    • ناشناس IR ۱۲:۴۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۴
      0 0
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      تورابقران سن کارشناسی تا۳۷ یاچهل افزایش بدین.ارزودارم معلم شم.چن ساله نفردوم میشم توتک ظرفیتی
    • سحرپوریعقوب IR ۲۳:۵۴ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۴
      0 0
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      باسلام امکان ثبت نام جدیدوجودداره چون من فوق دیپلم رشته تربیت بدنی هستم ودوست دارم جذب آموزش وپرورش بشم لطف میکنیدراهنماییم کنیدباتشکر
    • مریم IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۵
      0 0
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      باید مدارس مددکار اجتماعی داشته باشن تا بسیاری از آسیبهای اجتماعی که دانش آموزان دارن برطرف بشه آموزش کنترل خشم
    • Faridon.gh4848 DK ۰۸:۳۱ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      1 0
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      بیشتر استخدامی ها در داخل آموزش وپرورش از نهضتی ها و حق التدریس ها ست وچیزی برای افراد آزاد نمی ماند اگر هم باشد سهمیه دااران است وکمتر افراد نخبه ومتخصص جذب میشه وبخاطر این است به بحران آموزشی برمیخوربم
    • نسرین ملک RO ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      سلام من ۴۴سالم تازه دکترا گرفتم چرا هرسال یه قانون دارن مدیریت آموزشی هستم چرا فقط کارشناسی تا ۴۰سال ولی من دکترا نمی تونم شرکت کنم آموزش و پرورش
    • حمید IR ۱۸:۵۸ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      سلام ایافارغهای رشته حقوق هم میتونن شرکت کنن
    • IR ۲۳:۱۰ - ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
      0 0
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      خواهشا‌فرزندان‌باز‌نشسته‌هارا‌که‌چندین‌سال‌بیکار‌هشستن‌اطتخدام‌کنید

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