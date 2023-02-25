حمایت از دین و مقام ولایت دو انگیزه ایثار جانبازان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی پیش از ظهر شنبه با حضور در آسایشگاه جانبازان امام خمینی (ره) مشهد، با جانبازان سرافراز دفاع مقدس دیدار و گفت‌وگو کرد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی در حاشیه این دیدار در جمع خبرنگاران، با بیان این‌که به نیابت از مقام معظم رهبری در جمع جانبازان حاضر شدم، اظهار کرد: سلام و تقدیر ایشان را به جانبازان عزیز تقدیم کردیم و عنایت خاصی که مقام معظم رهبری نسبت به جانبازان دارند را به عرض این عزیزان رساندیم.

وی، افتخار جانبازان نسبت به دیگر اقشار جامعه را قرار گرفتن در قشری دانست که در رأس آن، مقام معظم رهبری قرار دارند و گفت: امیدواریم خداوند متعال این عزیزان را با قمر بنی هاشم محشور فرماید.

آیت‌الله علم‌الهدی اضافه کرد: تمام شخصیت فداکاری و جانبازی این عزیزان در یک فرمایش قمر بنی هاشم متبلور است، وقتی دست راستشان قطع شد، فرمودند «وَ اللهِ اِنْ قَطَعْتُموا یَمینی اِنّی اُحامی اَبَداً عَنْ دینی»، فرمودند اگر دست راست من را قطع کردید، دو انگیزه در این فداکاری و جانبازی وجود دارد، یکی حمایت از دین و دیگری حمایت از امام زمان من و مقام ولایت است.

وی خاطرنشان کرد: در عزیزان جانباز ما نیز این خصوصیت وجود دارد، هرچه درد و رنج می‌برند و در عرصه‌های جانبازی دچار مشکلات هستند، همه با همین هدف است، از دین خدا حمایت کردند و جانباز شدند و دیگری، حمایت از مقام ولایت داشتند که این دو خصوصیت در زندگی جانبازان ما تبلور دارد.