به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۲، بند الحاقی ۱۲ تبصره ۶ لایحه را به تصویب رساندند.

بر اساس این مصوبه، درآمد پیش بینی شده برای ردیف ۱۱۰۴۰۲( حقوق ورودی خودرو) مبلغ سی هزار میلیارد ریال افزایش می‌یابد.

سید شمس الدین حسینی در جریان بررسی این بند، تاکید کرد: اینجا بحث از افزایش تعرفه یا عوارض ورودی خودرو نیست، بلکه درآمد مربوط به واردات خودرو ۳ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می‌کند. به دنبال این مصوبه واردات خودرو افزایش پیدا خواهد کرد. به هیچ وجه این مصوبه در خصوص افزایش قیمت خودرو یا تعرفه ورودی نیست.