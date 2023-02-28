به گزارش خبرگزاری مهر، مدیریت نوآوری، فناوری و کارآفرینی دانشگاه شیراز با همکاری مرکز حمایت از فعالیت‌های علمی دانشجویان، باهدف آشنایی دانشجویان با زیست‌بوم نوآوری و کارآفرینی و توانمندسازی برای حضور در عرصه کسب و کار «رویداد ایده‌پردازی ایده آلیست » را با حضور بیش‌از ١٠٠ نفر از دانشجویان برگزار کرد.

در این برنامه ۲۵ تیم در رشته‌های مختلف ایده‌های خود را در زمینه‌های گوناگون ارائه کردند؛ این ایده‌ها بر پایه تحقیقات علمی و مطالعه مقالات مختلف بررسی کمبودها در حوزه‌های مختلف شکل گرفت.

افراد شرکت‌کننده در این رویداد مباحثی همچون بوم کسب‌وکار، تیم‌سازی و شیوه ارائه آسانسوری را آموزش دیدند و سپس در قالب فعالیت کار تیمی، به تکمیل اولیه بوم کسب‌وکار و ساخت فایل ارائه آسانسوری ایده تیم خود پرداختند.

همه تیم‌های شکل‌گرفته، در قالب مسابقه ایده‌شو به ارائه ایده خود در مدت زمان سه‌دقیقه پرداختند و در پایان، ۳ تیم به‌عنوان تیم‌های منتخب و ۳ تیم دیگر به عنوان تیم‌های شایسته تقدیر انتخاب شدند.

برترین‌های این رویداد به مراکز نوآوری و شتاب‌دهنده دانشگاه شیراز راه می‌یابند که در این مرکز، برای تبدیل ایده‌هایشان به پدیده و عملی‌شدن از آن‌ها حمایت می‌شود. به هر تیم راه‌یافته به مرکز نوآوری و شتاب‌دهنده دانشگاه شیراز، ١٠٠ میلیون تومان برای اجرای طرح اولیه تعلق می‌گیرد.