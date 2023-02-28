لوکاشنکو وارد چین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بارونز، رئیس جمهور بلاروس برای دیدار با همتای چینی خود وارد پکن پایتخت این کشور شد.

«الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهور بلاروس امروز سه شنبه برای دیدار با رئیس جمهور چین وارد این کشور شد و در فرودگاه پکن از سوی مقامات چین مورد استقبال قرار گرفت.

بنا به گزارش‌های رسانه‌ای، سفر رئیس جمهور بلاروس به چین قرار است تا ۲ مارس ادامه یابد. رئیس جمهور بلاروس دیدار با «شی جین پینگ» رئیس جمهور چین و نیز مدیریت ارشد شرکتهای پیشرو چینی را در دستور کار سفر خود دارد.

رسانه‌های بلاروس نیز در این خصوص گزارش می‌دهند که لوکاشنکو و همتای چینی وی مذاکرات را در خصوص گسترش روابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف برگزار خواهند کرد. این رسانه‌ها پیش بینی می‌کنند که پس از گفتگوی روسای جمهور دو کشور، یک بسته بزرگ از اسناد توسعه روابط در زمینه‌های مهم به امضای طرفین برسد.