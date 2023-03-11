اوربان: تب جنگ سران غربی، دنیا را به سمت جنگ جهانی می برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینگلیش نیوز، نخست وزیر مجارستان نسبت به رویکرد جنگ طلبانه سران کشورهای غربی با توجه به بحران اوکراین هشدارداد.

«ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان اعلام کرد که جهان بیش از هر زمان دیگری به جنگ جهانی نزدیک شده است، زیرا سران کشورهای غربی تب جنگ گرفته اند.

نخست وزیر مجارستان با انتقاد از رویکرد جنگ طلبانه کشورهای غربی گفت که آنها در سخنرانی های خود خواستار پیروزی در جنگ هستند، موضوعی که قربانی های بیشتری می طلبد و در عین حال سلاح های پیشرفته تری به اوکراین می فرستند.

اوربان معتقد است که افکار عمومی جهان در این باره به شدت دچار دودستگی شده است، وی افزود: غرب در یک طرف و کشورهای عرب، چینی، آفریقایی و کشورهای ترک در طرف دیگر قرار دارند. و گروه دوم خواستار آتش‌بس و مذاکره در اوکراین هستند.

نخست وزیر مجارستان در عین حال یادآور شد که درگیری نظامی میان روسیه و اوکراین تا به امروز منجر به کشته شدن هزاران نفر از هر دو کشور شده است.

اوربان متذکر شد که آلمان در ابتدا با ارسال کلاه ایمنی به اوکراین شروع کرد و در حال حاضر آنها به سمت ارسال تانک ها به اوکراین می روند و مسئله تازه این است که آیا غرب باید جت های جنگنده به اوکراین ارسال کند یا خیر.