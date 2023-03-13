به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه صبح دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه استان بوشهر اظهار داشت: طرح نوروزی جمعیت هلال‌احمر ۲۵ اسفندماه در استان بوشهر آغاز می‌شود.

وی تصریح کرد: ۱۹ پایگاه امدادی و ۸ پایگاه امدادی موقت جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر در طرح نوروزی امسال فعالیت دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر گفت: در طرح نوروزی امسال ۴۵۰ نفر عوامل اجرای این طرح را در استان بوشهر بر عهده دارند.

وی تصریح کرد: ۸۵ دستگاه خودرو امداد شامل آمبولانس، خودرو نجات، وانت کمک دار، موتورسیکلت در طرح نوروزی سال جاری توسط جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر به‌کارگیری می‌شود.

افتتاح ۱۵۰ کانون دانش‌آموزی

ایزدپناه اضافه کرد: افتتاح ۱۵۰ کانون دانش‌آموزی در مدارس استان، دهمین دوره آموزش طرح ملی دادرس در ۱۵۰ مدارس سطح استان، برگزاری بیست و چهارمین مانور سراسری زلزله و ایمنی در استان بوشهر از جمله مهم‌ترین اقدامات جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر در سال ۱۴۰۱ بوده است.

وی بیان کرد: اجرای طرح همتا که در آن هر مربی به ۱۲ عضو دانش‌آموز آموزش داده است و آموزش ۲۰ هزار نفر دانش‌آموز در مقطع ابتدایی از جمله فعالیت‌ها جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر در سال ۱۴۰۱ بوده است.

ایزدپناه اضافه کرد: اجرای پویش صد با همکاری منابع طبیعی، برگزاری منطقه‌ای فرماندهان تیم سحر جهت ۸ استان از دیگر اقدامات جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر در حوزه جوانان بوده است

برگزاری ۶۳۰ دوره عمومی

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر گفت: برگزاری ۶۳۰ دوره عمومی و آموزش ۲۲ هزار و ۲۵۰ نفر، برگزاری ۲۹ دوره تخصصی و آموزش ۸۸۷ نفر در این دوره، برگزاری دوره ضمن خدمت کارکنان حضوری و غیرحضوری ۱۰ دور جهت ۳۵ نفر پرسنل از فعالیت‌های جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر در حوزه آموزش و پژوهش بوده است.

وی تصریح کرد: انجام بیش از ۷۰۵ مورد عملیات امدادی در زمینه‌های مختلف، تبدیل وضعیت پایگاه امداد جاده‌ای بندر شیرینو واقع در شهرستان کنگان از کانکس به ساختمان در دهه مبارک فجر، برگزاری بیش از ۳۰ دوره تخصصی امداد و نجات در زمینه‌های مختلف، برگزاری دوره توان‌افزایی و تفریحی امدادگران و نجات گران همچنین همکاران جهت ۱۸۰ نفر، خرید سه دستگاه خودروی امدادی کمک دار، اختصاص خودرو ارتباطات جهت استفاده و به‌کارگیری در شرایط بحران از جمله اقدامات جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر در حوزه امداد و نجات بوده است.

ایزدپناه اضافه کرد: بخش دندانپزشکی جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر فعال است و همچنین در سال آینده مقرر شده بخش سونوگرافی، مرکز روانشناسی و مشاوره در این جمعیت دایر شود.

افزایش تاب‌آوری جوامع محلی

وی با بیان اینکه داروخانه جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر از وضعیت زیان ده خارج‌شده است گفت: افزایش نوبت‌کاری و ساعات ارائه صبح و عصر با عقد قرارداد با فیزیوتراپیست دوم در این جمعیت اقدام شده است.

ایزدپناه اضافه کرد: حرکت‌درمانی، کاردرمانی و گفتاردرمانی از جمله اقدامات در معیت هلال‌احمر استان بوشهر در حوزه و مرکز جامع توان‌بخشی بوده است.

وی افزود: خانه‌های هلال با هدف افزایش تاب‌آوری جوامع محلی در راستای تقویت و ایجاد مشارکت واقعی آحاد مختلف جامعه در فعالیت‌های امدادی آموزشی درمانی بشردوستانه خدمات اجتماعی آمل منفعت و محرومیت‌زدایی با ساختارهای داوطلب محور است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر بابیان اینکه ۱۵۵ خانه هلال شامل ۴۶ شهری و روستایی در استان بوشهر فعالیت دارند خاطرنشان کرد: تعداد اعضای خانه هلال در استان بوشهر ۲ هزار و ۳۶۶ نفر است که جهت تیم‌های امدادی سازمان‌دهی شده است که ۱۶۹ عملیات امدادی توسط خانه‌های هلال در سال ۱۴۰۱ صورت گرفته است.