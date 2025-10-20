ایزدپناه: ۷۳۱ میلیارد تومان تجهیزات امدادی به استان بوشهر اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حمایتهای ویژه رئیس جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران و دبیرکل جمعیت هلالاحمر و همچنین استاندار بوشهر گفت: این اقدام نقطه عطفی در تقویت زیرساختهای امدادی استانهای جنوبی کشور محسوب میشود.
ارتقای زیرساختها و توان عملیاتی استان
مدیرعامل هلالاحمر بوشهر جزئیات تجهیزات تحویلی را تشریح کرد: این اقلام شامل ۱۲ دستگاه خودروی تویوتا هایلوکس امدادی، ۹ دستگاه آمبولانس تجهیز شده، ۱۲ دستگاه خودروی دنا پلاس اتومات، یک دستگاه تریلی کشنده، یک دستگاه لیفتراک امدادی و مجموعهای از اقلام انبار امدادی شامل چادر، پتو، موکت و تجهیزات پشتیبانی پایگاههای امداد و نجات است.
وی افزود: ورود این تجهیزات علاوه بر افزایش توان عملیاتی نیروهای امدادگر، نقش مهمی در اجرای گامهای بعدی آموزشی ششماهه دوم سال و تقویت مهارتهای عملیاتی نیروهای آموزشدیده و داوطلبان متعهد ایفا کرده است.
گامی بزرگ برای تابآوری بوشهر در بحرانها
ایزدپناه با تأکید بر اهمیت همافزایی مدیریت ملی و استانی اظهار کرد: این دستاورد حاصل برنامهریزی توسعهمحور و نگاه ملی به تابآوری استان است و بیتردید نقطه عطفی در تاریخ امداد و نجات بوشهر به شمار میرود.
وی ادامه داد: جمعیت هلالاحمر استان بوشهر با بهرهگیری از این ظرفیتها آماده است در کوتاهترین زمان ممکن در هر نقطه از استان و جنوب کشور عملیات امدادی را با بالاترین کیفیت انجام دهد.
در پایان، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان بوشهر از، رئیس جمعیت هلالاحمر و دبیرکل جمعیت هلالاحمر قدردانی کرد.
