به گزارش خبرنگار مهر، احسان ایزدپناه بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ساختمان جدید و چندمنظوره جمعیت هلالاحمر شهرستان جم با حضور استاندار بوشهر و جمعی از مسئولان استانی و محلی همزمان با هفته دولت به بهرهبرداری رسید.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان بوشهر افزود: افتتاح این مجموعه به عنوان یکی از پروژههای مهم هلالاحمر در جنوب استان، نقش قابل توجهی در ارتقای توان عملیاتی و خدماتی جمعیت در شهرستان جم خواهد داشت.
وی با بیان اینکه ساختمان مذکور با کاربریهای اداری، آموزشی و امدادی احداث شده است، افزود: این مجموعه زمینهساز توسعه آموزشهای همگانی، افزایش ظرفیتهای امدادی و بهبود ارائه خدمات به شهروندان و داوطلبان خواهد بود.
وی تأکید کرد: تقویت زیرساختهای جمعیت هلالاحمر در شهرستانها از اولویتهای مهم استان بوشهر است و افتتاح ساختمان جدید جم میتواند پاسخگوی بخش مهمی از نیازهای امدادی و آموزشی این منطقه باشد.
