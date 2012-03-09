آموزش 550 امدادگر پایگاههای نوروزی هلال احمر در گیلان

جمشید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد امدادگر نحوه کار در حوادث جاد ه ای و ترافیکی، استفاده از جدیدترین ابزار امداد و نجات، بازآموزی امداد و کمکهای اولیه و نحوه اطفای حریق با دستگاههای مدرن را به صورت تئوری و عملی توسط مربیان هلال احمر استان و با حضور ناظر سازمان امداد و نجات هلال احمر کشور آموزش می بینند.

وی هدف از برگزاری این دوره آموزشی را آمادگی بیشتر نیروهای امدادی، آشنایی با آخرین دستاوردهای امداد و نجات و باز آموزی آموخته های امدادی به منظور ارائه خدمات مطلوبتر به هموطنان در نوروز عنوان کرد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان گفت: شرکت کنندگان در صورت موفقیت در آزمون پایان دوره در پایگاههای امداد و نجات نوروزی مستقر می شوند.

وی افزود: طرح امداد و نجات و راهنمایی مسافران جمعیت هلال احمر استان در نوروز سال 91 در 87 پایگاه ثابت و موقت در گیلان اجرا خواهد شد.

محمدی در ادامه از برگزاری دوره آموزشی با عنوان "بهداشت آب و اردوگاه " در مرکز آموزشی و تخصصی امداد و نجات هلال احمر در چاف لنگرود خبر داد و اظهارداشت: دوره مزبور با حضور 50 نفر از اعضای تیمهای واکنش سریع هلال احمر کشور از 15 تا 23 اسفند ماه جاری در این اردوگاه برگزار می شود.

وی گفت: شرکت کنندگان مباحث مربوط به تصفیه و بهداشت آب آشامیدنی، توزیع آب در هنگام حوادث، کار با دستگاههای پیشرفته را توسط دو نفر از مربیان خارجی و با نظارت سازمان امداد و نجات هلال احمر کشور به صورت تئوری و عملی فرا می گیرند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گیلان یادآورشد: ایجاد آمادگی بمنظور پاسخگویی مناسب در هنگام حودث ملی و فرا ملی از اهداف اجرای این دوره آموزشی است.