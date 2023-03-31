مسئولان به فکر رفاه مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عزیزی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته میامی به میزبانی مسجد جامع این شهر ضمن اشاره به روز طبیعت، تاکید کرد: در شهرستان میامی نباید به طبیعت لطمه بخورد چرا که طبیعت خوب، روح و جسم انسان را جلا می‌دهد.

وی با بیان اینکه اگر محیط زیست تخریب شود، نخستین ضربه آن به مردم باز می‌گردد، افزود: از مسئولان می‌خواهیم که نسبت به جلوگیری از تخریب محیط زیست در میامی، اهتمام بیشتری داشته باشند.

امام جمعه میامی با بیان اینکه پانزدهم رمضان ولادت امام حسن (ع) و روز تکریم خیران است، تاکید داشت: از خیران که در ایام ماه رمضان بسته معیشتی درست کرده و بین نیازمندان توزیع می‌کنند، تقدیر می‌کنیم چرا که در این ایام که برخی مشکلات اقتصادی دارند، بهترین کارها را در قبال نیازمندان صورت می‌دهند.

عزیزی با بیان اینکه در این موقعیت جمهوری اسلامی ایران بالاتر از کمک کردن به مردم هیچ چیز وجود ندارد، ابراز کرد: آیت الله فاضل لنکرانی بیان می‌کردند که من با ۵۰ سال مطالعه در اسلام به شما می‌گویم که تمام مستحبات رها کرده و گره از کار مردم بگشایید چرا که هیچ چیز بالاتر از این امر نخواهد بود.

وی با بیان اینکه گره‌های مردم که عمدتاً اقتصادی است، با همین کمک‌ها می‌تواند باز شود، گفت: خوشا به حال کسانی که به مستمندان کمک می‌کنند و همین کمک‌ها در یوم الحسرت نجات دهنده خواهند بود.

امام جمعه میامی با بیان اینکه مهمترین اولویت کشور، تلاش شبانه روزی مسئولان برای رشد اقتصادی و مهار تورم و ارتقای سطح رفاه جامعه است، بیان کرد: مسئولان شهرستان میامی بدانند هر قدمی برمی‌دارند باید در راستای رفاه مردم باشد.

عزیزی با بیان اینکه مسئولان نباید بگذارند که سفره مردم کوچک شود، بیان کرد: بالاتر از کمک به مردم هیچ چیز در عالم وجود نخواهد داشت و این نکته‌ای است که مردم باید بدانند.