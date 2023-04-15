فوت یک نفر در سوسنگرد به علت غرق شدن

عارف اصل شرهانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه جمعه یک جوان ۲۱ ساله به علت غرق شدن در سوسنگرد فوت کرد.
وی افزود: جستجو برای یافتن جسد این فرد غرق شده توسط گروههای امداد و نجات ادامه دارد.
اهواز - مدیر روابطعمومی فوریتهای پزشکی خوزستان از فوت یک نفر بر اثر غرق شدن در سوسنگرد خبر داد.
عارف اصل شرهانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شامگاه جمعه یک جوان ۲۱ ساله به علت غرق شدن در سوسنگرد فوت کرد.
وی افزود: جستجو برای یافتن جسد این فرد غرق شده توسط گروههای امداد و نجات ادامه دارد.
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