به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرامنیا روز یکشنبه در جلسه شورای تأمین مسکن که با حضور فرمانداران سراسر استان و سایر اعضا در سالن جلسات شهید رجایی استانداری ایلام برگزار شد، گفت: با شروع به کار دولت سیزدهم بلافاصله اقدامات لازم و اساسی برای خانهدار شدن مردم در قالب نهضت ملی مسکن استان در دستور کار قرار گرفت.
وی اظهار کرد تاکنون در چند نوبت و بهصورت میدانی از پروژههای طرح نهضت ملی مسکن در مرکز استان و سایر شهرستانها در قالب سفرهای شهرستانی بازدید بعمل آمد و در قالب این بازدیدها روند پیشرفت فیزیکی پروژههای نهضت ملی مسکن مورد ارزیابی قرار گرفت و میانگین پیشرفت فیزیکی پروژهها در مجموع ۴۰ درصد است که در مجموع رضایت بخش است.
بهرام نیا افزود: یکی از مهمترین کارگروههای استان که بهصورت راهبردی پیگیری میشود، کارگروه شورای تأمین مسکن استان است که ریاست این کارگروهها در شهرستانها بر عهده فرمانداران است.
استاندار ایلام تاکید کرد: فرمانداران باید یک شناسنامه در رابطه با نهضت ملی مسکن را تدوین و در این شناسنامه پیشرفت فیزیکی پروژههای نهضت ملی مسکن به صورت ماهانه بررسی و سایر موضوعات مهم از جمله میزان تسهیلات نیز در آن لحاظ شود.
نماینده عالی دولت در استان تصریح کرد: فرمانداران باید با تشکیل منظم کارگروههای شورای تأمین مسکن، ضمن نظارت بر تعداد ثبتنام متقاضیان، میزان تأیید شدهها و متقاضیانی که موفق به ثبت نهایی نشدهاند، در جلسات آینده عملکرد شهرستان تحت مدیریت خود را گزارش کنند، چراکه مسئول اصلی اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرستانها فرمانداران هستند.
استاندار ایلام با تأکید بر حذف بروکراسی اداری در اجرای این طرح عنوان کرد: یکی از اولویتهای مهم دولت سیزدهم طرح نهضت ملی مسکن است و باید با رفع موانع پیش روی این طرح، شرایط لازم برای متقاضیان فراهم شود.
وی ادامه داد: با رفع موانع پیش روی نهضت ملی مسکن در مهران، باید تا هفته اول خرداد و با فراهم کردن شرایط لازم، عملیات احداث طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان آغاز شود.
بهرامنیا با تأکید بر لزوم فرهنگسازی در جهت مطلع کردن مردم از مزایای این طرح افزود: طرح نهضت ملی مسکن بهترین فرصت برای خانه دار شدن مردم است.
استاندار ایلام تاکید کرد: رعایت ملاحظات حقوقی در اجرای پروژهها امری اجتنابناپذیر است و فرمانداران باید با رعایت این نکته و لحاظ کردن مشاورههای حقوقی، با هر گونه زمینخواری و افراد سودجو در این رابطه برخورد کنند.
نماینده عالی دولت در استان در پایان گفت: با پیگیریهای انجام گرفته و مکاتبات لازم با وزارت راه و شهرسازی، سامانه ثبتنام نهضت ملی مسکن (ثمن) تحت عنوان طرح حمایتی مسکن، در استان ایلام بازگشایی میشود.
استاندار ایلام در بخش دوم سخنان خود با اشاره به سفر دو روزه اخیر به شهرستان دهلران نیز گفت: پس از سالها، مشکل واگذاری ۱۳۶۲ قطعه زمین به طایفه کایدخورده دهلران به سرانجام رسید و ساکنین این منطقه میتوانند با استفاده از تسهیلات «طرح نهضت ملی مسکن» برای ساخت و ساز واحدهای مسکونی خودمالکی بهرهمند شوند.
وی خاطرنشان کرد: در جریان سفر به شهرستان دهلران، ضمن بررسی پروژهها و دیدارهای مردمی در دو جلسه متفاوت و بازدید از شرکتهای نفتی و صنعتی، عملیات اجرایی احداث پروژههای نهضت ملی مسکن در دهلران بصورت ویلایی نیز کلنگزنی شد و در مجموع این سفر، نتایج خوبی را به همراه داشت.
بهرامنیا با تقدیر از همراهی امام جمعه دهلران و نماینده حوزه جنوب استان در مجلس در جریان این سفر دو روزه عنوان کرد: برنامههای این سفر دو روزه از ساعت شش صبح هر روز آغاز و تا ساعت ۲۳ شب ادامه داشت و نتیجه این وفاق و همدلی در شهرستان دهلران که منجر به رضایتمندی مردم و تسریع در پیشرفت فیزیکی پروژهها خواهد بود.
استاندار ایلام اضافه کرد: حضور در جشن برداشت گندم و حضور در میان مردم گرانقدر دشت عباس و ابراز ارادت اعراب عزیز دشت عباس به نظام و انقلاب از دیگر مزیتهای سفر اخیر به دهلران بود.
بهرام نیا همچنین افزود: در این سفر، هم رسانههای استانی و هم رسانههای شهرستانی به خوبی پای کار آمدند و لازم می دانم از این بزرگواران نیز قدردانی کنم.
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