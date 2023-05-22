دستگیری ۵۴ سارق در قزوین در هفته آخر اردیبهشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ بیژن خدایی اظهار کرد: در راستای قلع و قمع هنجارشکنان و مخلان نظم و امنیت، طرح عملیاتی ارتقا امنیت اجتماعی در شهرستان قزوین به اجرا در آمد.

بنا بر اعلام روابط عمومی نیروی انتظامی استان قزوین، وی افزود: این طرح به مدت یک هفته در سطح شهرستان اجرایی شده و مأموران موفق شدند ۵۴ سارق و ۴۶ خرده فروش و مصرف‌کننده مواد مخدر را دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان قزوین با اشاره به اینکه کشف ۳۲ فقره سرقت و مقادیر قابل توجهی انواع مواد مخدر از دیگر توفیقات این عملیات بود، خاطرنشان کرد: متهمان با تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضائی معرفی شدند.