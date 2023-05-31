رهن ۲۰۰ میلیون تومانی سوییت در تهران+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، در سایتهای خرید و فروش با ۲۰۰ میلیون تومان و کمی پول اجاره ماهیانه میتوان یک سوئیت ۴۰ تا ۵۰ متری اجاره کرد.
مشاورین املاک که این سوئیتها را بالاتر از ۲۰۰ میلیون اجاره میدهند ولی در سایتها با این قیمت راحت میتوان یک سوئیت اجاره کرد.
در ادامه سوئیت های با رهن ۲۰۰ میلیون تومانی را مشاهده میکنید:
|محله
|متراژ
|اجاره (قیمتها به تومان است)
|رهن (قیمتها به تومان است)
|سلیمانی
|۴۴
|۳ میلیون
|۲۰۰ میلیون
|سیزده آبان
|۵۰
|۲ میلیون
|۲۰۰ میلیون
|سرخه حصار
|۵۰
|۲ میلیون
|۱۲۰ میلیون
|ظهیر آباد
|۵۵
|۲ میلیون
|۲۰۰ میلیون
|شهرک ولیعصر
|۵۰
|۲ میلیون و ۵۰۰ هزار
|۲۰۰ میلیون
|یاخچی آباد
|۵۱
|۳ میلیون
|۲۰۰ میلیون
|دیلمان
|۴۰
|۹۰۰ هزار
|۲۰۰ میلیون
|جیحون
|۴۳
|۱ میلیون و ۳۰۰ هزار
|۲۰۰ میلیون
|امامزاده حسن
|۵۳
|۳ میلیون
|۲۰۰ میلیون
|آذری
|۵۰
|۳ میلیون
|۲۰۰ میلیون
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