رهن ۲۰۰ میلیون تومانی سوییت در تهران+ جدول

به گزارش خبرنگار مهر، در سایت‌های خرید و فروش با ۲۰۰ میلیون تومان و کمی پول اجاره ماهیانه می‌توان یک سوئیت ۴۰ تا ۵۰ متری اجاره کرد.

مشاورین املاک که این سوئیت‌ها را بالاتر از ۲۰۰ میلیون اجاره می‌دهند ولی در سایت‌ها با این قیمت راحت می‌توان یک سوئیت اجاره کرد.

در ادامه سوئیت های با رهن ۲۰۰ میلیون تومانی را مشاهده می‌کنید: