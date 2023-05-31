به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جعفری نسب با اعلام خبر تشکیل ۱۰ پرونده تخلف برای مدارس غیرانتفاعی مشهور و معروف که بدون ضابطه شهریه دریافت کرده اند، تصریح کرد: هر مدرسه‌ای که بدون ضابطه و خلاف تعرفه از مردم برای نام‌نویسی، پول دریافت کند؛ حتی بدون انتظار برای رسیدن گزارش ضابطان، به پرونده رسیدگی می‌کنیم.

معاون نظارت، بازرسی و برنامه ریزی سازمان تعزیرات حکومتی، افزود: با توجه به مصوبه سران قوا برای ورود به تخلف گرانفروشی، تعزیرات حکومتی نیازی به دریافت گزارش ضابط ندارد و با توجه به نارضایتی مردم از وضعیت دریافت شهریه مدارس غیر انتفاعی؛ به محض دریافت گزارش به پرونده رسیدگی می‌شود.

به گفته جعفری نسب، وزارت آموزش و پرورش باید مانند کاری که شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو انجام داد، تعرفه‌های نام‌نویسی را ابلاغ کند تا در قالب شعب ملی به تخلفات رسیدگی شود.