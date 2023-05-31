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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۹:۴۲

جعفری مطرح کرد؛

تشکیل ۱۰ پرونده تخلف برای مدارس غیرانتفاعی

تشکیل ۱۰ پرونده تخلف برای مدارس غیرانتفاعی

معاون نظارت، بازرسی و برنامه ریزی سازمان تعزیرات حکومتی گفت:با توجه به مصوبه سران قوا و نارضایتی مردم از وضعیت دریافت شهریه مدارس غیرانتفاعی؛ به محض دریافت گزارش به پرونده رسیدگی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جعفری نسب با اعلام خبر تشکیل ۱۰ پرونده تخلف برای مدارس غیرانتفاعی مشهور و معروف که بدون ضابطه شهریه دریافت کرده اند، تصریح کرد: هر مدرسه‌ای که بدون ضابطه و خلاف تعرفه از مردم برای نام‌نویسی، پول دریافت کند؛ حتی بدون انتظار برای رسیدن گزارش ضابطان، به پرونده رسیدگی می‌کنیم.

معاون نظارت، بازرسی و برنامه ریزی سازمان تعزیرات حکومتی، افزود: با توجه به مصوبه سران قوا برای ورود به تخلف گرانفروشی، تعزیرات حکومتی نیازی به دریافت گزارش ضابط ندارد و با توجه به نارضایتی مردم از وضعیت دریافت شهریه مدارس غیر انتفاعی؛ به محض دریافت گزارش به پرونده رسیدگی می‌شود.

به گفته جعفری نسب، وزارت آموزش و پرورش باید مانند کاری که شورای رقابت برای قیمت‌گذاری خودرو انجام داد، تعرفه‌های نام‌نویسی را ابلاغ کند تا در قالب شعب ملی به تخلفات رسیدگی شود.

کد مطلب 5798963

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