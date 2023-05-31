دریافت 16 MB کد مطلب 5799673 https://mehrnews.com/x32jxH ۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۲۰:۴۴ کد مطلب 5799673 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۲۰:۴۴ هواداران استقلال تصویربردار صداوسیما را مصدوم کردند! در دقایق پایانی نیمه اول فینال جام حذفی هواداران استقلال تصویربردار صداوسیما را مصدوم کردند! کپی شد مطالب مرتبط بیرانوند زیر باران بطری/ مصدومیت مربی پرسپولیس و فرار آمبولانس! ترکیب پرسپولیس و استقلال مشخص شد/ یحیی به تیمش دست نزد یوفا هم سیستم داوری دربی را از چرخه خارج کرده است! ظرفیت سکوهای آزادی تکمیل شد/ تشویق شدید ساپینتو و بیرانوند فیلم کُری جالب مدیرعامل پرسپولیس پس از قهرمانی! فیلم لحظه پایان بازی فینال و شادی بازیکنان و هواداران پرسپولیس برچسبها تیم فوتبال پرسپولیس تیم فوتبال استقلال تهران جام حذفی ریکاردو ساپینتو یحیی گل محمدی هواداران استقلال
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