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کد مطلب 5799673
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۱۰ خرداد ۱۴۰۲، ۲۰:۴۴

هواداران استقلال تصویربردار صداوسیما را مصدوم کردند!

هواداران استقلال تصویربردار صداوسیما را مصدوم کردند!

در دقایق پایانی نیمه اول فینال جام حذفی هواداران استقلال تصویربردار صداوسیما را مصدوم کردند!

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