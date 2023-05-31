ظرفیت سکوهای آزادی تکمیل شد/ تشویق شدید ساپینتو و بیرانوند

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران ساعت ۱۹:۴۵ امروز در فینال جام حذفی فصل جاری برگزار می‌شود.

* ظرفیت ورزشگاه آزادی در بخش‌هایی که هواداران می‌توانستند روی صندلی‌ها بنشینند در فاصله ۹۰ دقیقه تا آغاز بازی کاملاً تکمیل شد.

* هواداران استقلال علیه قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر شعار دادند و آن را تبانی فدراسیون با سرخپوشان دانستند.

* تیم داوری ساعت ۱۸:۱۰ وارد چمن شدند و وضعیت زمین را بررسی کردند.

* هواداران استقلال وریا غفوری کاپیتان سابق این تیم را که از فوتبال خداحافظی کرد تشویق کردند.

* هواداران دو تیم قبل از شروع مسابقه شعارهای تند و توهین آمیزی را خطاب به هم سر دادند و برای قهرمانی کری خواندند.

* تماشاگران پرسپولیسی حاضر در ورزشگاه شعارهایی را در حمایت از علیرضا بیرانوند سر دادند.

* ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال به محض ورود اتوبوس این تیم وارد محوطه زمین شد و سمت هواداران استقلال رفت که به شدت مورد تشویق آنها قرار گرفت.