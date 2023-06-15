به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «رافائل گیماراس رکیائو»، دیپلمات سفارت برزیل در روسیه در حاشیه مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ در سخنانی تاکید کرد که روسیه و برزیل علیرغم مشکلات ناشی از تحریم‌ها به تجارت خود بویژه در حوزه کودهای شیمیایی ادامه می‌دهند.

وی در ادامه گفت: «همانطور که می‌دانید، شرایط سیاسی و مالی در جهان مشکلاتی را ایجاد می‌کند. به لطف تلاش‌های جدی هم از طرف روسیه و هم از طرف برزیل، ما توانسته‌ایم جریان [تجارت] را حفظ کنیم.»

به گفته این دیپلمات برزیلی، مشکلات مربوط به پرداخت‌ها، بیمه و حمل‌ونقل مستلزم تصمیم‌گیری با تأخیر است. وی خاطرنشان کرد که روسیه یک فروشنده کلیدی و مهم کود شیمیایی برای بخش کشاورزی برزیل است و دومین فروشنده مواد غذایی برای کل جهان است. وی تاکید کرد: به همین دلیل، حفظ و گسترش جریان کودهای روسی به برزیل باید برای جهان که به غذای ارزان‌تری نیاز دارد، یک اولویت جهانی باشد.

این دیپلمات برزیلی خاطرنشان کرد: سال گذشته دو کشور روسیه و برزیل به بالاترین شاخص تجاری در سال‌های اخیر دست یافتن و برای اولین بار، ما موفق شدیم به هدف ده میلیارد دلاری برای تجارت دوجانبه نزدیک شویم. بنابراین، ما با مشکلاتی روبرو هستیم، اما بدیهی است که وضعیت نیازمند اقدامات اضطراری است.

مذاکرات تجاری روسیه و برزیل به عنوان بخشی از مجمع بین المللی اقتصادی سن پترزبورگ برگزار شد. شرکت کنندگان - دیپلمات‌ها و بازرگانان - در مورد مسائل همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله کشاورزی، داروسازی، انرژی و بانک گفتگو کردند.

بیست و ششمین مجمع بین‌المللی اقتصادی سن پترزبورگ (SPIEF) - رویداد اقتصادی و تجاری سالانه روسیه - در ۱۴ تا ۱۷ ژوئن برگزار می‌شود. موضوع مجمع امسال این است: «توسعه مستقل به عنوان مبنای یک جهان عادلانه: پیوستن به نیروها برای نسل‌های آینده»

روابط روسیه و برزیل علی رغم جنگ در اوکراین در حال پیشرفت است. لولا پیش از این روسیه را ضمانت‌کننده صلح جهانی پایدار توصیف کرده بود و برای برگزاری مذاکرات احتمالی بین مسکو و کی‌یف، پیشنهاد تدوین یک چهارچوب و الگوی جدید بین‌المللی را مطرح و تاکید کرده بود که شخصاً آمادگی دارد تا در هرگونه مذاکره بین ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، رؤسای جمهو روسیه و اوکراین، میانجی‌گری کند. لولا معتقد است که تمام طرفین دخیل در جنگ اوکراین، استدلال‌های خود را دارند و در حالی که اوکراین به مقاومت برابر آنچه «اشغال غیرقابل قبول قلمروش» خوانده، مقید است و اتحادیه اروپا نیز از تصمیم کی‌یف حمایت می‌کند، برزیل و سایر کشورها برای تلاش جهت نیل به توافق، دلایل خود را دارند و به ادامه روابط نزدیک با روسیه مقید هستند.