به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه بیست‌وپنجمین مجمع بین‌المللی اقتصادی سنت‌پترزبورگ تفاهم‌نامه ایجاد مرکز بازرگانی ایران و روسیه با مرکزیت سنت پترزبورگ و تهران با عنوان «نوا-پارس» با حضور علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه و تجارت جمهوری اسلامی ایران، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه و کریل والنتینوویچ پولیاکوف، معاون استاندار سن‌پترزبورگ، گریگوریف اوگنی دیمیتریویچ، رئیس کمیته روابط خارجی دولت سنت پترزبورگ، آپلسنین دیمتری ولادیمیرویچ مسئول ایران و خاورمیانه کمیته روابط خارجی دولت سنت پترزبورگ به امضا رسید.

با راه اندازی این مرکز، توسعه تجارت متقابل بین ایران و روسیه در حوزه‌های تأمین تجهیزات نفت و گاز، محصولات مهندسی حمل و نقل، ماشین سازی، کشتی سازی، تجهیزات الکترونیکی، طراحی و ساخت تأسیسات انرژی، ایجاد پایگاه تعمیرات تجهیزات عرضه شده، کشاورزی، صنایع غذایی، داروسازی و ساختمانی در دستور کار قرار گرفته است.

توسعه همکاری‌های تجاری-اقتصادی و سرمایه‌گذاری در صنایع پیشران و اولویت‌دار بین شرکت‌ها، سازمان‌ها و تولیدکنندگان ایران و روسیه، حمایت و کمک مؤثر در ایجاد ارتباطات تجاری مستقیم بین کارآفرینان روسیه و ایران، ایجاد ساز و کار مناسب در جهت تسهیل در مراودات مالی شرکت‌های مستقر در جغرافیای طرفین، راه اندازی پورتال‌های اینترنتی معرفی پتانسیل های تجاری ایران به روسیه و بلعکس، تلاش در جهت توسعه پروژه کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال-جنوب به منظور تسهیل در ترانزیت کالا بین دو کشور، ایجاد کلیه زیرساخت‌های لازم مورد نیاز مرکز همچون حضور بانک و شرکت بیمه ایرانی و روسی در مرکز، ایجاد واحد نمایشگاهی در جهت به نمایش درآوردن دستاوردهای طرفین در کشور مقابل و همچنین ایجاد مراکز فرهنگی در محدوده طرفین از جمله اهداف راه اندازی مرکز بازرگانی ایران و روسیه ذکر شده است.

در این مراسم رئیس سازمان توسعه و تجارت جمهوری اسلامی ایران راه اندازی این مرکز را فصل جدیدی از همکاری بین شرکتهای ایران و روسیه خواند و بر حمایت از برنامه‌های آن تاکید کرد.

پیمان پاک اجرای تفاهم نامه لغو روادید گروهی بین دو کشور را که پیشتر به امضا رسیده بود را راهی برای توسعه گردشگری در دو کشور عنوان کرد.

معاون استاندار سن‌پترزبورگ نیز با ضمن ابراز خرسندی از تشکیل این مرکز و همکاری همه جانبه در پیشبرد اهداف آن به خواهرخواندگی سنت پترزبورگ با اصفهان اشاره کرد و از سفر هیأتی تجاری از روسیه به ایران و حضور در دو شهر اصفهان و تهران خبر داد.