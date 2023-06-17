به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا عباس‌زاده صبح شنبه در نشست شورای حفاظت منابع آب و سند سازگاری با کم‌آبی خراسان جنوبی اظهار کرد: در چارچوب مصوبات سفر دوم رئیس جمهور، ۹۵۰ میلیارد تومان اعتبار برای طرح‌های تغذیه مصنوعی و رفع تنش آبی در استان تصویب شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی خراسان جنوبی بیان کرد: از این میزان اعتبار ۴۵۰ میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های تغذیه مصنوعی و ۵۰۰ میلیارد تومان هم برای رفع تنش آبی اختصاص یافته است.

وی گفت: در سفر اول و دوم رئیس جمهور به خراسان جنوبی مصوبات خوبی برای اجرای تصفیه‌خانه‌های فاضلاب استان داشتیم.

تأمین آب بیشترین حجم اعتبارات سفر را به خود اختصاص داد

به گفته وی تأمین آب بیشترین حجم اعتبارات در دور دوم سفر رئیس جمهور را به خود اختصاص داده است.

معاون استاندار به افتتاح تصفیه‌خانه شهر بیرجند در سفر دوم رئیس جمهور اشاره کرد و افزود: ۲۰۰ لیتر بر ثانیه پساب تصفیه خانه بیرجند است که این آب می‌تواند جایگزین منابع آبی برای مصرف در بخش صنعت شود.

عباس‌زاده با بیان اینکه تأمین آب پایدار استان از خلیج فارس و دریای عمان در حال انجام است گفت: سهم خراسان جنوبی از هر کدام از این دریاها ۶۰ میلیون متر مکعب است و خط دوم انتقال آب خلیج فارس نیز برای تأمین آب استان در حال اجرا می‌باشد.

وی با بیان اینکه ثبات مدیریتی ما در سطح کشور به حکمرانی حوزه آب بستگی دارد ادامه داد: خراسان جنوبی بیش از ۲ دهه متوالی است که با خشکسالی مواجه بوده و این خشکسالی‌ها به شدت منابع آب زیرزمینی را تحت تأثیر قرار داده است.

معاون استاندار تأکید کرد: باید اقدامات مختلف را در دستور کار قرار دهیم تا جلوی فرسایشی شدن بیشتر منابع آب زیر زمینی در استان کویری خراسان جنوبی را بگیریم.

اهداف سند سازگاری با کم آبی محقق نشد

وی با اشاره به اجرای سند سازگاری با کم‌آبی از سال ۱۳۹۹ در استان گفت: از ابتدای اجرای این سند به اهداف آن دست نیافته ایم و از برنامه سالانه ۳۷ درصد عقب هستیم که باید در راستای رسیدن به اهداف سند و بهبود وضعیت منابع موجود اقداماتی ویژه را در دستور کار قرار دهیم.

عباس‌زاده تصریح کرد: با توجه به شرایط بحرانی استان، برگزاری مستمر جلسات شورای حفاظت از منابع آب برای ما از اهمیت اساسی برخوردار است و باید با اقدامات مختلف از جمله اجرای کامل سند سازگاری با کم‌آبی، ناترازی و نامتعادلی در منابع آب زیرزمینی استان را به تعادل برسانیم.

به گفته وی؛ باید تعدیل پروانه‌های کشاورزی در تمام استان به صورت یکسان و عادلانه انجام شود تا به اهداف سند سازگاری با کم‌آبی دست یابیم.

معاون استاندار بیان کرد: ۱۰ میلیون متر مکعب تأمین آبی خارج استان و بین حوضه‌ای از منطقه خراسان و یزد نیز در حال پیگیری است و شرکت آب منطقه‌ای استان می‌بایست نسبت به مطالعه کارشناسی منابع آب نقاط مرزی اقدام کند.