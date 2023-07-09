به گزارش خبرگزاری مهر، نشست سالانه هم‌اندیشی شبکه‌های فعال هیأت و مداحی به مدت دو روز در آستانه ماه محرم با عنوان نشست تخصصی شبکه‌های هیأت و تشکل‌های دینی سازمان تبلیغات اسلامی (میان داران جهاد) صبح امروز یکشنبه ۱۸ تیرماه در دانشگاه امیرکبیر آغاز به کار کرد.

حجت‌الاسلام رضا عزت زمانی معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در افتتاحیه این نشست با اشاره به رویکرد جهاد تبیین در هیئت‌ها اظهار داشت: یکی از جدی‌ترین موانع برای ایجاد مفاهمه و گفت‌وگو، گره ذهنی و خوب ندیدن است. دشمن به قدری سیاهی را تصویر کرده است، نگاه جامعه منفی شده است.

وی افزود: زمانی که بنای گفت‌وگو داریم فرد شنونده می‌گوید با وجود همه مشکلات آمده ما را نصیحت کند. از سوی دیگر من گوینده هم نگاه منفی به افراد دارم.

عزت زمانی تصریح کرد: برای حل این مشکل باید بدانیم که ما مشاور نیستیم و نباید بیان نصیحت گونه داشته باشیم. جامعه‌ای که سیاه‌بین باشد و از نقطه سیاه و کمبود شروع کند به جای خوبی نمی‌رسد.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: مقام معظم رهبری در خصوص حجاب چه برخوردی دارند؟ اول می‌فرمایند حجاب واجب شرعی و ترک آن حرام شرعی و سیاسی است یعنی حدود مشخص می‌کنند اما بعد در مواجه با این افراد می‌گویند این افراد شل حجاب و بدحجاب، بی دین نیستند و آن‌ها را باید در شب قدر و شب‌های محرم دید. ما باید در مواجه با این افراد ارتباط برقرار کنیم و بعد با روش نشر خوبی‌ها آن‌ها را کمک کنیم.

وی افزود: در مواجهه با این افراد امسال محرم به این بند زیارت عاشورا عمل کنیم که سلم لمن سالمکم یعنی هرکس زیر خیمه تو آمد، دوست ماست، پس نباید این افراد را از هیأت راند.

عزت زمانی گفت: البته زمانی که از سلم می‌گوئیم به حرب هم حواسمان هست. البته سلم لمن سالمکم به معنای بی‌تفاوتی و بی غیرتی نیست بلکه طبق تعریف اسلام باید برای رفع مشکلات و گره‌های او هم گام برداشت.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: برای جهاد تبیین باید مانع سیاه دیدن افراد را برطرف کنیم و این کار با نشر خوبی‌ها محقق می‌شود. در مواجه با اتفاقات باید خوبی‌ها را دید و سپس درباره بدی‌ها و خطاها صحبت کرد.

بار جهاد تبیین روی دوش هیئتها است

حجت‌الاسلام محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی به عنوان سخنران در بخش دیگر این مراسم اظهار داشت: مسئولیت هیئت‌ها در سازمان تبلیغات اسلامی به سازمان هیأت و تشکل‌های دینی سپرده شده است.

وی افزود: درباره موانع باید حرف بزنیم اما موانع فرمان ولی خدا که بار جهاد تبیین به دوش هیئت‌ها واگذار کرده است، تغییر نمی‌دهد قطعاً ایشان ظرفیتی دیده‌اند که فرمودند هیأت پایگاه جهاد تبیین است. ما باید امر اهل بیت (ع) را در هیأت اجرا کنیم.

قمی با بیان اینکه مسئله ما با دشمن براساس بیانات رهبری جنگ ترکیبی است که اقتصاد جزئی از آن است گفت: ایشان بیش از ۲۰۰ بار در این یک سال اخیر فرمودند مغز این جنگ ترکیبی در افکار عمومی است و راه مقابله با آن هم جهاد تبیین است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی افزود: کسی که می‌تواند بار روی زمین در حوزه جهاد تبیین را بردارد و کار را جلو ببرد، تنها هیأت است. اگر بودجه دولتی ندادند تکلیف از دوش ما برداشته نمی‌شود.

وی افزود: ماه محرم مهمترین فصل جهاد تبیین است و در این زمان باید خوبی‌های مردم و هیأتی‌ها را روایت کنیم. تو دل مردم را خالی می‌کنند که کف خیابان چیز دیگری است اما چرا درباره حضور مردم در مهمانی غدیر نمی‌گویید؟ چرا از مواسات و کمک‌های هیأتی‌ها نمی‌گویید.

قمی با اشاره به اینکه براساس نظرسنجی‌ها بالای ۹۰ درصد مردم علاقه‌مند به امام حسین هستند اما متأسفانه این‌ها روایت نمی‌شود گفت: متأسفانه این بار روی زمین است. تک تک اعضای هیأت در فضای مجازی می‌توانند روشنگر باشند و این تنها برعهده سخنران و شاعر و مداح نیست.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی گفت: تبیین یعنی مسائل مثل روز روشن شود که هنوز این محقق نشده است و اعتراف می‌کنیم که هیئت‌ها در این زمینه‌ها با همه تلاش‌ها موفق نبودند. جهاد تبیین واجب شرعی و فوری است که هنوز مطالبه رهبری از هیئت‌ها محقق نشده است. البته معتقدم نمره هیئت‌ها در جهاد تبیین از همه بالاتر است اما هنوز جای کار بیشتری دارد.