ادامه روند افزایش دما در کرمانشاه

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه گرم جنب حاره همچنان تا روز شنبه جو منطقه را تحت تأثیر خواهد داشت.
وی افزود: مهمترین پیامد این شرایط، افزایش نسبی دمای هوا در غالب نقاط استان کرمانشاه است.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: پیش بینی میشود طی این مدت دمای هوا در شهر کرمانشاه به ۳۹ تا ۴۱ و در نواحی گرمسیر به ۴۴ تا ۴۶ درجه سلسیوس برسد.
دولتشاهی بیان کرد: به دنبال این وضعیت در روزهای یکشنبه و دوشنبه دمای هوا به طور نسبی کاهش خواهد یافت و طی ساعاتی از امروز تا یکشنبه به دلیل تقویت نسبی میدانهای باد غربی در منطقه احتمال اینکه در بعضی ساعات هوا در مناطق مرزی کم و بیش غبارآلود شود دور از انتظار نیست.
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