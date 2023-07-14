ادامه روند افزایش دما در کرمانشاه

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سامانه گرم جنب حاره همچنان تا روز شنبه جو منطقه را تحت تأثیر خواهد داشت.

وی افزود: مهمترین پیامد این شرایط، افزایش نسبی دمای هوا در غالب نقاط استان کرمانشاه است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: پیش بینی می‌شود طی این مدت دمای هوا در شهر کرمانشاه به ۳۹ تا ۴۱ و در نواحی گرمسیر به ۴۴ تا ۴۶ درجه سلسیوس برسد.

دولتشاهی بیان کرد: به دنبال این وضعیت در روزهای یکشنبه و دوشنبه دمای هوا به طور نسبی کاهش خواهد یافت و طی ساعاتی از امروز تا یکشنبه به دلیل تقویت نسبی میدان‌های باد غربی در منطقه احتمال اینکه در بعضی ساعات هوا در مناطق مرزی کم و بیش غبارآلود شود دور از انتظار نیست.