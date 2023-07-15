پرداخت بالغ بر ۵ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان از مطالبات گندم کاران

محمد باقر منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا کنون قیمت پرداختی گندم بر مبنای ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است که با اصلاح قیمت به ۱۵ هزار تومان رسید.

وی افزود: ما به التفاوت قیمت گندم از امروز در سامانه ثبت و طلب کشاورزان پرداخت می‌شود.

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی گلستانی با اشاره به اینکه اکنون بیش از ۵۴۳ هزار تن گندم از کشاورزان گلستانی خریداری شده، گفت: تا کنون بیش از ۵ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان مطالبات گندم کاران پرداخت شده است.

وی یاد آورشد: طبق قول وزیر جهاد کشاورزی مابقی مطالبات تا پایان هفته جاری پرداخت می‌شود.

منوچهری گفت: قیمت هر کیلو گرم گندم ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام شده بود که هزار و ۵۰۰ تومان کمک هزینه نهادها و دو هزار تومان هم کمک هزینه حمل بار به آن اضافه شد و قیمت نهایی به ۱۵ هزار تومان رسید.