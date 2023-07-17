به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا غفاریان بعد از ظهر دوشنبه در نخستین جلسه توجیهی رؤسای بهینه سازی گازهای استانی در مورد مصوبه شورای اقتصاد که به میزبانی شرکت گاز استان البرز برگزار شد، اظهار کرد: مصرف روزانه گاز طبیعی در کشور یک میلیارد متر مکعب است، با توجه به توسعه تکنولوژی باید تمهیداتی اندیشیده شود تا این میزان کاهش پیدا کند، به عبارتی کارشناسان صنعت گاز در اتاق فکر باید راه‌های خوب مصرف کردن آن را باید پیدا کنند و به جامعه انتقال دهند.

وی به وجود تفکر سنتی در بخشی از بدنه مدیریتی اشاره کرد و ادامه داد: ممکن است در نحوه استفاده از این ثروت‌های خدادادی خوب ریل گذاری نشده باشد که باید در این زمینه تجدید نظر صورت بگیرد و این وظیفه کارشناسان بهینه سازی مصرف گاز است که با شجاعت و خلاقیت مسیرهای سنتی را اصلاح و با ارائه نظرات جدید راه‌های بهینه سازی مصرف گاز را به مردم و مدیران ارشد آموزش دهند.

مدیر عامل شرکت گاز استان البرز به شیوه‌های نامناسب استفاده از گاز اشاره کرد و ادامه داد: باید شیوه صحیح را به شهروندان آموزش دهیم و آگاه‌سازی را در دستور کار قرار دهیم و چشم‌انداز راهکار صحیح استفاده از انرژی گاز را برای مردم ترسیم کنیم و این وظیفه ماست تا در این وادی گام برداریم و حتی مدیران ارشد و مردم را نسبت به بهینه سازی مصرف گاز آگاه سازیم.

غفاریان با بیان اینکه گاز برای ساختن است، خاطرنشان کرد: بیش از ۶۰۰ میلیون متر مکعب گاز در بخش خانگی استفاده می‌شود و این وظیفه کارشناسان ارشد بهینه سازی این صنعت است تا با تولید محتوا که جنبه اطلاع رسانی داشته باشد مسئول و مدیر ارشد را نسبت به آمار و ارقام مصرفی آگاه سازند، چه بسا در کشورهای دیگر رقم ۶۰۰ میلیون مصرف روزانه برای مصرف چند روز آن کشور باشد.

وی با قدردانی از واحد گازرسانی به صنایع و مجتمع‌های مسکونی شرکت گاز استان البرز که بیش از تعهد خود عمل کرده‌اند، ادامه داد: در این استان واحد تولیدی وجود داشت که ماهانه بیش از ۱۰۰ هزار لیتر سوخت مایع استفاده می‌کردند، در حالی که حدود ۲۰۰ متر با شبکه گاز فاصله داشتند با اهتمام و تلاشی که در این واحد انجام شد توانستیم به این واحد تولیدی گاز بدهیم و این مقدار سوخت مایع ذخیره و جایگزین شود.

مدیر عامل شرکت گاز استان البرز با بررسی شیوه‌های تولید در بخش صنعت و کشاورزی تأکید کرد: به هر قیمتی نباید از انرژی گاز برای تولید استفاده کرد و باید صرفه‌های اقتصادی آن را در نظر گرفت.

این مسؤول مطرح کرد: کارشناس بهینه سازی باید به طور مرتب از تریبون و رسانه‌هایی که در سطح جامعه وجود دارد برای آگاهی مدیران ارشد، استراتژی تدوین و هدف گذاری کند تا آن مدیر بر اساس آن داده‌ها بتواند تصمیم درست بگیرد.

روزانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز به نیروگاه‌های تولید برق تزریق می‌شود

غفاریان بیان کرد: روزانه بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز به نیروگاه‌های تولید برق تزریق می‌شود اما باید بررسی کرد که بازدهی آن چه مقدار است؛ بر اساس نظر کارشناسان حدود ۳۰ درصد مفید بوده و حدود ۷۰ درصد به گرما تبدیل می‌شود که این هدررفت انرژی باید برای مدیران ارشد توجیه و توضیح داده شود.

این مدیر ارشد صنعت نفت و گاز ابعاد مختلف استفاده بخش صنایع و کشاورزی را از انرژی گاز تشریح کرد و افزود: مدیران ارشد این دو بخش حتی در سطح وزارت باید بدانند آیا اشتغالزایی در برخی از مشاغل در این دو بخش به قیمت استفاده از انرژی گاز مقرون به صرفه است یا نیست و بعد از ارزیابی مقرون به صرفه بودن مجوز آن شغل را صادر کنند.

غفاریان استفاده و بهینه سازی مصرف گاز را از اولویت‌های مهم صنعت گاز عنوان کرد و ادامه داد: رؤسای بهینه سازی رزمندگان خط مقدم آگاهی سازی در این زمینه هستند.