۴۰۰ مؤسسه و مرکز مردمی حامی بهزیستی در کردستان فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر ۴۰۰ مؤسسه و مرکز غیر دولتی تحت حمایت سازمان بهزیستی در استان کردستان مشغول به فعالیت هستند.
وی افزود: بیش از ۸۰ درصد از مشارکتهای مردمی از طریق این مؤسسات و مراکز غیردولتی در سطح استان جمع آوری میشود.
مدیرکل بهزیستی کردستان اعلام کرد: سال گذشته ۱۲۰ میلیارد تومان توسط سازمان بهزیستی و مؤسسات مردمی به جامعه هدف این سازمان کمک شده است.
رسولی خاطرنشان کرد: در سال گذشته شاهد افزایش ۵۰ درصدی یارانه مراکز شبانه روزی و توانبخشی استان بودیم که این مهم در دولت سیزدهم محقق پیدا کرد.
وی افزود: امیدواریم روز به روز شاهد مشارکت بیشتر خیرین استان در راستای حمایت از جامعه هدف این سازمان باشیم.
رسولی از فعالان رسانهای استان خواست که برای معرفی نیازمندان و ارتقای خدمات ارائه شده این سازمان را یاری کنند.
نظر شما