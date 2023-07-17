۴۰۰ مؤسسه و مرکز مردمی حامی بهزیستی در کردستان فعالیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر ۴۰۰ مؤسسه و مرکز غیر دولتی تحت حمایت سازمان بهزیستی در استان کردستان مشغول به فعالیت هستند.

وی افزود: بیش از ۸۰ درصد از مشارکت‌های مردمی از طریق این مؤسسات و مراکز غیردولتی در سطح استان جمع آوری می‌شود.

مدیرکل بهزیستی کردستان اعلام کرد: سال گذشته ۱۲۰ میلیارد تومان توسط سازمان بهزیستی و مؤسسات مردمی به جامعه هدف این سازمان کمک شده است.

رسولی خاطرنشان کرد: در سال گذشته شاهد افزایش ۵۰ درصدی یارانه مراکز شبانه روزی و توانبخشی استان بودیم که این مهم در دولت سیزدهم محقق پیدا کرد.

وی افزود: امیدواریم روز به روز شاهد مشارکت بیشتر خیرین استان در راستای حمایت از جامعه هدف این سازمان باشیم.

رسولی از فعالان رسانه‌ای استان خواست که برای معرفی نیازمندان و ارتقای خدمات ارائه شده این سازمان را یاری کنند.