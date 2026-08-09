حق انتخاب، نخستین قربانی انحصار

به گزارش خبرگزاری مهر در بازاری که تنها یک بازیگر یا گزینه فعالیت میکند، تصمیمهای آن بازیگر (از تغییر شرایط قرارداد گرفته تا افزایش کارمزدها) دیگر با فشار ناشی از رقابت و مقایسه روبهرو نیست. با کمرنگ شدن رقابت، شفافیت بازار هم بهتدریج کاهش مییابد.
اگر برای خرید محصول یا سرویسی فقط یک گزینه پیش روی شما باشد، چه میکنید؟ تصمیم میگیرید یا میپذیرید. این دو حالت در ظاهر یک نتیجه مشابه دارند: در نهایت آن کالا یا سرویس توسط شما خریداری میشود، اما یک تفاوت کاملا بزرگ وجود دارد؛ در حالت اول، شما تصمیم گرفتهاید؛ در حالت دوم، تصمیمی از قبل برایتان گرفته شده. همین تفاوت ساده، مرز بین بازار رقابتی را از بازار انحصاری جدا میکند.
ارزش یک بازار رقابتی دقیقا در همین نقطه آشکار میشود. رقابت فقط به معنای حضور چند شرکت در یک بازار نیست؛ بلکه تضمین میکند کاربران بتوانند بر اساس نیاز، شرایط و ترجیحات خود تصمیم بگیرند، نه بر اساس گزینهای که از قبل برایشان تعیین شده است. هرچه انتخابهای واقعی کمتر شود، قدرت تصمیمگیری کاربران نیز محدودتر میشود و مهمترین مزیت یک بازار رقابتی، یعنی «حق انتخاب»، بهتدریج محو و کمرنگتر میشود.
سوال این نیست که آیا یک بازیگر بزرگ شده یا نه؛ سوال این است که آیا این بزرگ شدن، نتیجه بهتر بودن است یا نتیجه بستن راه رقبا.
در یک بازار رقابتی، کسبوکارها برای انتخاب شدن باید دلیل قانعکنندهای به کاربران بدهند. یکی تلاش میکند فرایند دریافت خدمات را سادهتر کند، دیگری سرعت ارائه خدمات را افزایش میدهد و کسبوکاری دیگر با ارائه امکانات جدید، تجربه متفاوتی ایجاد میکند. اینجاست که حق انتخاب کاربران به عاملی تبدیل میشود که شرکتها را به بهبود کیفیت، ارائه خدمات بهتر و نوآوری بیشتر ترغیب میکند.
خطر اصلی «انحصار» حذف یک رقیب نیست؛ بلکه کاهش حق انتخاب کاربران و تمرکز قدرت در دست تعداد محدودی از بازیگران بازار است. وقتی یک بازیگر بداند کاربر جایی برای رفتن ندارد، دیگر لازم نیست خدمتش را بهتر کند؛ کافیست، کاربر را نگه دارد، نه راضی. در حقیقت، وقتی رقابت کمرنگ میشود، کاربران ممکن است همچنان از یک سرویس استفاده کنند، اما دیگر همان قدرت سابق را برای مقایسه، انتخاب و تغییر شرایط بازار ندارند.
در بازاری که تنها یک بازیگر یا گزینه فعالیت میکند، تصمیمهای آن بازیگر (از تغییر شرایط قرارداد گرفته تا افزایش کارمزدها) دیگر با فشار ناشی از رقابت و مقایسه روبهرو نیست. با کمرنگ شدن رقابت، شفافیت بازار هم بهتدریج کاهش مییابد؛ زیرا کاربران دیگر معیار و گزینهای برای مقایسه شرایط، کیفیت خدمات و هزینهها در اختیار ندارند.
به همین دلیل، انحصار پیش از آنکه یک مسئله تجاری باشد، مسئلهای درباره توازن قدرت در بازار است؛ اینکه چه کسی انتخاب میکند و چه کسی ناچار به پذیرش است.
برای مثال، تصور کنید یک فروشگاه آنلاین فقط با یک سرویس خرید اعتباری همکاری کند. در چنین شرایطی، اگر اعتبار کاربر در آن سرویس به پایان رسیده باشد یا امکان استفاده از اعتبار برای او فراهم نباشد، عملا گزینه دیگری برای خرید اعتباری در اختیار نخواهد داشت و ممکن است به ناچار خرید خود را به تعویق بیندازد یا از آن صرفنظر کند. اما زمانی که چند سرویس مختلف امکان ارائه این خدمات را داشته باشند، هرکدام باید برای انتخاب شدن تلاش کنند؛ یکی با قیمت مناسبتر، دیگری با تجربه کاربری بهتر و یکی هم با خدمات متفاوتتر.
این محدودیت فقط به کاربر نهایی ختم نمیشود. استارتاپهای کوچکتری که میخواهند وارد این بازار شوند، فروشگاهها و پلتفرمهایی که به این خدمات وابستهاند؛ همه، بخشی از همان زنجیرهاند که زیر سایه یک بازیگر مسلط، قدرت چانهزنیشان را از دست میدهند. در واقع، انحصار، پیش از آنکه رقبا را حذف کند، حق انتخاب کاربران را محدود میکند. وقتی امکان مقایسه و انتخاب از میان چند گزینه واقعی از بین برود، رقابت هم معنای خود را از دست میدهد و تصمیمگیری به انتخابی از سر زور و اجبار تبدیل میشود.
مرز میان پیشرو بودن و انحصار
البته، بزرگ شدن یک کسبوکار بهخودیخود انحصار نیست. بسیاری از شرکتها با نوآوری، سرمایهگذاری و بهبود تجربه کاربری رشد میکنند و سهم بیشتری از بازار را به دست میآورند. مسئله زمانی جدی میشود که این رشد، به جای نتیجه رقابت آزاد، به کاهش واقعی گزینههای پیش روی کاربر منجر شود؛ جایی که انتخابها کمتر میشود، نه بهتر.
در یک بازار سالم، حتی بزرگترین بازیگران هم باید برای حفظ جایگاه خود تلاش کنند؛ زیرا حضور رقبا آنها را وادار میکند بهبود پیدا کنند، نوآوری داشته باشند و به شرایط بازار واکنش نشان دهند. اما وقتی موانع ورود افزایش پیدا کند و رقابت کاهش یابد، این توازن تغییر میکند. یک بازیگر مسلط میتواند بدون نگرانی از فشار رقبا، نقش بیشتری در تعیین شرایط بازار، مسیر توسعه خدمات و قواعد رقابت داشته باشد.
مرز میان «پیشرو بودن» و «انحصار» دقیقا همینجاست. به همین دلیل، در بسیاری از کشورها قوانین رقابت با هدف حمایت از یک شرکت خاص نوشته نمیشوند. هدف این قوانین، حفظ بازاری است که در آن هیچ کسبوکاری نتواند با محدود کردن رقبا، حق انتخاب کاربران را از بین ببرد.
این موضوع در اقتصاد دیجیتال ایران نیز اهمیت زیادی دارد. بازارهایی مانند خرید اعتباری، پرداخت آنلاین، بیمه دیجیتال و دیگر خدمات مالی، زمانی میتوانند به نفع کاربران رشد کنند که رقابت میان بازیگران این حوزه (مثل دیجیپی، ازکی و دیگر فعالان بازار) به بهبود خدمات، افزایش نوآوری و ساخت تجربه کاربری بهتر منجر شود. در این بازارها، هر شرکت باید بتواند با ارائه ارزش متفاوت، دلیل مشخصی برای انتخاب شدن داشته باشد.
بنابراین، ارزش یک بازار فقط به تعداد شرکتهای حاضر در آن نیست؛ بلکه به این است که کاربران تا چه اندازه بتوانند میان گزینههای مختلف انتخاب کنند. هر زمان رقابت جای خود را به انحصار بدهد، دایره حق انتخاب کوچکتر میشود. به همین دلیل، اولین قربانی انحصار نه یک کسبوکار، بلکه مشتری است که دیگر انتخابی برای مقایسه و تصمیمگیری ندارد.
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