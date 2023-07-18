شناسایی ۴۲ نقطه آسیب پذیر در برابر سیل در کاشان

به گزارش خبرنگار مهر منصور شیشه فروش ظهر یکشنبه در حاشیه سفر به کاشان در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه سیل یکی از مخاطرات طبیعی است که در صورت وقوع می‌تواند خطرات جدی برای مردم داشته باشد، اظهار داشت: در برخی از زمان‌ها در مناطق خشک و نیمه خشک سیل‌های ناگهانی را شاهد هستیم که صدمات فراوانی به طبیعت و مردم میزند.

وی با بیان اینکه باید در مقابله با هرگونه مخاطره همانند سیل اقدامات پیشگیرانه انجام شود، ابراز داشت: در شهرستان کاشان ۴۲ نقطه آسیب پذیر در برابر سیل شناسایی شده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به لزوم بکارگیری طرح‌های آبخیزداری تصریح کرد: خوشبختانه قرارگاه جهادی آبخیزداری توسط اداره منابع طبیعی در شهرستان کاشان ایجاد شده است.

وی با اشاره به لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف گفت: طی سال‌های اخیر در برخی از نقاط شهرستان کاشان سیل‌های رخ داده است که باید ریشه یابی شود.

شیشه فروش یکی از مهمترین اقدامات لازم برای وقوع هرگونه پیشامد ناگوار در مخاطره سیل را لایروبی رودخانه‌ها دانست و افزود: این موضوع باعث می‌شود تا در صورت وقوع سیل مناطق مسکونی کمترین آسیب را متحمل شود.

وی خاطرنشان کرد: چندی پیش سیل در اردستان رخ داد که علت اصلی آن به دلیل عدم ساماندهی رودخانه‌ها در بالادست بود و نتیجه آن ورود سیل به داخل روستا و فوت چند نفر از هموطنان بود.