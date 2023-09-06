آئین پیاده روی جاماندگان اربعین در نائین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین معنوی پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی همزمان با سراسر کشور از روستای حسن آباد سنگیج تا آستان مقدس امامزاده سلطان سید نصیر (ع) در بخش مرکزی شهرستان نائین همچون سال گذشته برگزار شد.

مردم و عاشقان پرشور ابا عبدالله الحسین (ع) و بازماندگان کوی او از ساعت ۸ صبح فاصله هفت کیلومتری را از روستای حسن آباد سنگیج در بخش مرکزی شهرستان نائین تا امامزاده سلطان سید نصیر (ع) طی کردند و در این مسیر پس از گذشت از هر روستا، جمعیت دیگری به خیل عاشقان کربلا اضافه می‌شد و صحنه‌های دیدنی را رقم میزد.

روستا به روستا، موکب به موکب پذیرای جمعیت حاضر در این آئین معنوی بودند و از پیر و جوان گرفته تا هیئات مذهبی در روستاها، هرکس به اندازه بضاعت خود موکب‌های کوچک حتی پشت یک وانت قدیمی را به راه انداختند تا از پاداش عظیم خدمت به دلدادگان امام حسین (ع) محروم نباشند.

در پایان این اجتماع معنوی در آستان مقدس امامزاده سلطان سید نصیر (ع) به عزاداری پرداختند و نماز ظهر و عصر را در این بقعه متبرکه اقامه کردند و در پایان مهمان سفره آقا ابا عبدالله (ع) بودند.

به گزارش مهر، آستان مقدس امامزاده سلطان سید نصیر (ع) در دهستان کوهستان در بخش مرکزی شهرستان نائین در استان اصفهان در انتهای جاده نائین به دولت آباد رضا حاجی قرار دارد که در مناسبت‌های مختلف پذیرای عاشقان اهل بیت (ع) است.