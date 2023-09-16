مارتین اسکورسیزی ۵ پروژه برای ساخت دارد/اقتباس از «خانه» در فهرست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد آف ریل، مارتین اسکورسیزی به تازگی در مصاحبه با تایم از پروژههایی که دارد روی آنها کار میکند حرف زده و برای اولین بار در مورد اقتباس از رمان «خانه» صحبت کرده است. با توجه به موضوع داستان میتوان گفت شباهتی به فیلمهای حماسی که اسکورسیزی در ۲۰ سال گذشته ساخته، ندارد.
داستان کتاب درباره جک، پسر ناخلف کشیش بوتون است که پس از ۲۰ سال دوری به عنوان یک فرد الکلی با ۲ دهه اسرار از ناپدید بودنش، به خانه برگشته است. او که همیشه با پدر سنتگرای خود در تضاد بوده، حالا سعی دارد با پدرش صلح کند.
اسکورسیزی درباره فیلمی درباره عیسی (ع) هم صحبت کرده که پروژهای است که این فیلمساز در پاسخ به درخواست پاپ به آن فکر میکند. او گفته دقیقاً مطمئن نیست که این فیلم یک فیلم واقعی و تاریخی باشد یا نه، و به نظرش ممکن است ترکیبی از داستانسرایی تخیلی و موضوعهای غیرداستانی باشد که خودش هم در آن حضور دارد.
این کارگردان گفته: نمیدانم دقیقاً چه خواهد شد. نمیدانم اسمش را چه میگذارید. یک روایت مستقیم نخواهد بود، اما سکانسهای نمایشی دارد و من هم در آن حضور خواهم داشت.
«قاتلان ماه کامل» ۲۰ اکتبر اکران میشود و دیوید گران، نویسنده رمان «قاتلان» گفته کتاب دیگرش «شرط بندی» احتمالاً فیلم بعدی اسکورسیزی خواهد بود.
بدون در نظر گرفتن «خانه»، «شرط بندی» و «عیسی»، اسکورسیزی در حال حاضر ۲ فیلم دیگر در دست ساخت دارد که شامل یک فیلم زندگینامهای درباره جری گارسیا (خواننده، نوازنده و ترانهنویس دهه ۱۹۶۰) و یک فیلم زندگینامهای درباره تدی روزولت با بازی لئوناردو دی کاپریو میشود. یعنی در مجموع این فیلمساز ۸۰ ساله دارد روی ۵ پروژه کار میکند.
اسکورسیزی گفته است برنامهای برای بازنشستگی ندارد و میخواهد به کارگردانی ادامه دهد تا زمانی که از نظر فیزیکی دیگر نتواند این کار را انجام دهد.
وی چندی پیش گفته بود: من پیر هستم. چیزهایی خواندهام و چیزهایی را میبینم که میخواهم داستانشان را بگویم و دیگر وقتی نمانده است. کوروساوا، وقتی اسکارش را گرفت، وقتی جورج (لوکاس) و استیون (اسپیلبرگ) آن را به او دادند، گفت: من تازه دارم میبینم که سینما چه چیزی میتواند باشد، و دیگر خیلی دیر شده است.» او در آن زمان ۸۳ ساله بود. آن زمان با خودم گفتم: منظورش چیست؟ و حالا میدانم منظور او چه بود.
همزمان با این مصاحبه، تصویر اسکورسیزی روی جلد مجله تایم که ۹ اکتبر منتشر میشود، جای گرفته است.
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