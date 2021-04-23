به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، جورج گرشوین آهنگساز سرشناس «راپسودی آبی» و «یک آمریکایی در پاریس» الهام بخش فیلم بعدی مارتین اسکورسیزی شده است تا یک فیلم دارم موزیکال با تمرکز بر زندگی خلاقانه وی بسازد.

اسکورسیزی قرار است با همکاری جان کارنی این فیلم را بسازد. این فیلم با عنوان «ریتم جذاب» که نام یکی از مشهورترین ترانه‌های گرشوین است، ساخته خواهد شد و اسکورسیزی تهیه آن را برعهده خواهد داشت.

کارنی که در این پروژه با اسکورسیزی همکاری می‌کند فیلمساز فیلم‌هایی چون «زمانی» و «خیابان ترانه» و سازنده برنامه «عشق مدرن» برای آمازون است. وی قرار است این فیلم را کارگردانی کند. وی همچنین نوشتن فیلمنامه را با همراهی کریس کلوز برعهده گرفته است.

فیلم موزیکال «ریتم جذاب» درباره قدرت و تاثیر خلاقه زندگی و موسیقی گرشوین خواهد بود. با این حال این فیلم زندگینامه‌ای نیست و به جای آن به سفر زنی جوان در نیویورک قدیمی و امروز می‌پردازد و در جریان آن موسیقی گرشوین را به نمایش می‌گذارد.

گرشوین که سال ۱۹۳۷ درگذشت سازنده بیش از ۱۲ نمایش موزیکال برای برادوی بود . وی سازنده موسیقی اصلی فیلم‌های فرد آستر با عنوان «باید برقصیم» و «دوشیزه پریشان» بود و تنها نامزدی اسکارش را پس از درگذشتش برای «باید برقصیم» کسب کرد.

وی که ترانه‌سرا، نوازنده پیانو و نقاش بود سال ۱۸۹۸ متولد شد و سال ۱۹۳۷ درگذشت.