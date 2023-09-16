به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح‌الله اعظمی صبح شنبه در بازدید از مزارع کشت سیب‌زمینی در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: این استان به دلیل ارتفاع بالایی که از سطح دریا، سالم بودن اراضی آن و همچنین عدم وجود ناقلان بیماری‌ها، میزان سیب‌زمینی بذری تولید شده در منطقه، سالم است و حداقل آلودگی را دارد.

وی افزود: چهارمحال و بختیاری کشاورزان حرفه‌ای و باتجربه‌ای دارد که سیب‌زمینی را با هدف مطلوب به شکل بذری تولید می‌کنند که این محصول به سراسر کشور ازجمله جنوب کرمان صادر می‌شود.

دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۳۰ الی ۳۵ درصد سیب‌زمینی بذری در استان چهارمحال و بختیاری تولید می‌شود که این به دلیل شرایط مساعد محیطی و اقلیمی است.

اعظمی عنوان کرد: نتیجه بازدید و گزارش از مزارع سیب‌زمینی در روزهای آتی با حضور وزیر جهاد کشاورزی در کمیسیون کشاورزی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: نکته مهمی که وجود دارد قیمت‌های کنونی محصول سیب‌زمینی به هیچ وجه مقرون به صرفه نیست هرچند که میزان عملکرد در منطقه به ۵۰ تن در هکتار هم می‌رسد، اما قیمت اجاره زمین، نهاده‌های کشاورزی و هزینه‌های کشت و کار به اندازه‌ای بالاست که درآمد و هزینه کشاورزی با هم برابر می‌شود.

دبیر کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: مشکلات ذکر باعث می‌شود تا کشاورز در سال‌های آینده میزان کشت را کاهش دهد که این باعث به خطر افتادن امنیت غذایی خواهد شد.