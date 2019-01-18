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۲۸ دی ۱۳۹۷، ۱۳:۳۹

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه درگذشت اعتمادیان را تسلیت گفت

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه درگذشت اعتمادیان را تسلیت گفت

حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی با صدور پیامی درگذشت مرحوم محمدرضا اعتمادیان، یار دیرین امام و رهبری و رئیس اسبق سازمان اوقاف و امور خیریه، را تسلیت گفت.

به گزازش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سیدمهدی خاموشی با صدور پیامی درگذشت مرحوم محمدرضا اعتمادیان، یار دیرین امام و رهبری و رئیس اسبق سازمان اوقاف و امور خیریه، را تسلیت گفت.

در پیام حجت‌الاسلام دکتر سیدمهدی خاموشی آمده است:

درگذشت تأسفبار مرحوم مغفور محمدرضا اعتمادیان، یار دیرین و صدیق امام و رهبری را که در پی یک عمر خدمت مخلصانه به اسلام و انقلاب و با کارنامه‌ای پربار از باقیات صالحات به سرای باقی شتافت، به خانوادة ایشان و علاقمندان انقلاب و نظام اسلامی تسلیت عرض می‌کنم. آن مرحوم پیش و پس از انقلاب منشأ آثار خیر برای نهضت و نظام اسلامی بود و در مسئولیت‌های متعدد پس از پیروزی انقلاب، از جمله در آستان قدس رضوی، دانشگاه امام صادق(ع)، شورای مرکزی حزب مؤتلفة اسلامی، کمیتة امداد امام و به‌خصوص در رأس سازمان اوقاف و امور خیریه، خدمات ارزشمندی به یادگار گذاشت که به فضل الهی آثار و برکات آن‌ها موجب تعالی روح ایشان در محضر پروردگار خواهد بود.
از خداوند رحمان و رحیم مسئلت دارم روح این مجاهد متّقی و خدوم و انقلابی را در جوار رحمت خود قرار داده و برای بازماندگان محترم اجر جزیل و صبر جمیل عنایت فرماید.

سید مهدی خاموشی
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه

کد مطلب 4516345

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