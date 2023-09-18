اعزام ۶ ملی پوش خوزستانی کشتی فرنگی به مسابقات جهانی بلگراد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشورمان امروز ۲۷ شهریور برای حضور در مسابقات جهانی عازم بلگراد صربستان شد.

تیم ملی کشورمان با ۱۰ فرنگی کار که ۶ ملی پوش آن از استان خوزستان است از ۳۰ شهریور در مسابقات جهانی صربستان به مصاف رقبای خود می‌رود.

پویا دادمرز در وزن ۵۵ کیلوگرم، مهدی محسن نژاد در وزن ۶۰ کیلوگرم، ایمان محمدی در وزن ۶۰ کیلوگرم، دانیال سهرابی در وزن ۷۲ کیلوگرم، علیرضا محمدی در وزن ۸۲ کیلو گرم و امین میرزا زاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم تیم ملی را همراهی می‌کنند.

همچنین فرزاد ایمانعلی زاده به عنوان مربی از خوزستان تیم ملی کشورمان در این رقابت‌ها را همراهی می‌کند.

مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان، گزینشی المپیک ۲۰۲۴ پاریس فرانسه محسوب می‌شود.