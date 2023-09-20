به گزارش خبرگزاری مهر، طراحی و تدوین برنامههای درسی تقاضا محور که زمینه اشتغالپذیری بالایی دارند، بازنگری بیش از ۶۰ برنامه درسی با محوریت مهارتافزایی، به کارگیری الگوهای مبتنی بر شایستگیهای شغلی و حرفهای در طراحی برنامههای درسی، طراحی و تدوین بیش از ۲۰۰ عنوان درس مهارت محور و طراحی و اجرای بیش از دو هزار فعالیت فرا برنامهای در دانشگاههای دولتی از جمله اهداف این طرح است.
معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این مراسم اظهار کرد: بحث تحول آموزشی بسیار مهم است، چون پایه و اساس تمدنسازی مبتنی بر علم و دانش است و دانشگاهها در توسعه علم و دانش نقش ویژهای دارند و باید در این زمینه نقش آفرینی کنند.
قاسم عمو عابدینی در خصوص تأسیس دانشکده علوم و فناوریهای نوین در دانشگاه تبریز، گفت: استاد محوری، برنامه محوری، شاگرد پروری و حکیم پروری جزو ارکان اصلی این دانشکده است و اعضای هیأت علمی این دانشکده نیز براساس برنامه و از میان نخبگان، استعدادهای درخشان و یا تحصیلکردگان در یکی از ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان جذب خواهند شد.
به گفته وی سایر اساتید نیز میتوانند به این دانشکده بیایند اما به شرطی که براساس چهار اصل استاد محوری، برنامه محوری، شاگرد پروری و حکیم پروری تلاش کنند.
عمو عابدینی در خصوص نحوه پذیرش دانشجو در تأسیس دانشکده علوم و فناوریهای نوین در دانشگاه تبریز نیز، گفت: دانشجویان نه به صورت عمومی بلکه از بین رتبههای برتر آزمون سراسری جذب خواهند شد و نوع مقطع تحصیلی نیز از دیپلم تا کارشناسی ارشد و از کارشناسی تا دکتری است.
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