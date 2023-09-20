به گزارش خبرگزاری مهر، آئین ویژه "مهمانی لاله‌ها" با غبارروبی و عطرافشانی گلزار مطهر شهدا، ششم مهر ماه در گلزار شهدای وادی رحمت تبریز برگزار می‌شود.

این مراسم به منظور زنده نگه داشتن نام، یاد و راه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس و ادای احترام به مقام شامخ و رفیع شهدا با حضور آحاد مردم و مسئولان استانی، نظامی و انتظامی برگزار می‌شود.

همچنین هفته دفاع مقدس با برگزاری برنامه‌های فرهنگی از جمله ویژه برنامه "با این ستاره‌ها" با حضور سردار اصغر عباسقلی‌زاده فرمانده سپاه عاشورا، برپایی ایستگاه صلواتی، برگزاری یادواره‌های شهدا و تجلیل از خانواده‌های شهدای دفاع مقدس همراه خواهد بود.