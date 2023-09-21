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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۲۷

وزیر بهداشت:

بیش از ۲۵ هزار نفر در وزارت بهداشت جذب می‌شوند

بیش از ۲۵ هزار نفر در وزارت بهداشت جذب می‌شوند

کرج- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تا پایان مهر ماه سال جاری آزمون استخدامی برگزار و بیش از ۲۵ هزار نفر در این وزارتخانه جذب خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام عین‌الهی پیش از ظهر پنجشنبه در بازید از طرح‌های عمرانی انستیتو پاستور اظهار کرد: تا پایان مهر ماه سال جاری آزمون استخدامی برگزار و بیش از ۲۵ هزار نفر وزارت بهداشت جذب خواهند شد.

وی بیان کرد: از این تعداد بیش از ۱۴ هزار نفر در حوزه درمان به کارگیری خواهند شد که از مجموع افراد جذب‌شده در حوزه درمان ۱۰ هزار و ۵۰۰ نفر در بخش پرستاری و بقیه در سایر حوزه‌های درمانی مشغول به کار می‌شوند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: همچنین ۷ هزار نفر در بخش بهداشت و ۳ هزار و ۵۰۰ نفر نیز در بخش فوریت‌های پزشکی مشغول خواهند شد.

وی متذکر شد: برگزیدگان آزمون استخدامی حداکثر از اوایل سال ۱۴۰۳ بعد از طی مراحل جذب فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

کد مطلب 5891087

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