۱۰۰ هزار واحد مسکن مهر توسط دولت سیزدهم تکمیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش ظهر پنجشنبه در حاشیه جلسه شورای مسکن مازندران خواستار همت مضاعف برای تأمین زمین مسکن در غرب استان شد و گفت: سیاست جدید ما واگذاری زمین در روستاهاست و طی دو سال ۵۰۰ هزار نقطه زمین روستایی شناسایی و واگذار شده است.
وی با بیان که وضعیت استان مازندران به دلیل همجواری با دریا و جنگل با دیگر استانها متفاوت است، خواستار تلاش مضاعف برای اجرای طرحهای مسکن شد و درباره مسکن مهر گفت از ۲۴۰ هزار واحد مسکن مهر به ارث رسیده به دولت ۱۰۰ هزار واحد به پایان رسید.
بذرپاش یادآور شد: در حوزه تکمیل زیرساختهای مسکن نیز نیز رقمی نیز به استانها واریز شده است تا زیرساختهای مسکن ملی را بتوانیم تأمین کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به حوزههای حمل و نقل گفت: برنامه ویژه و جامع برای توسعه بندر امیرآباد باید تهیه شود و در مازندران روی بندر امیرآباد و در گیلان روی بندر کاسپین تمرکز ویژهای کردهایم تا دریای شمال به جنوب را وصل کنیم.
وی گفت: در استان مازندران و در بندر امیرآباد در تلاش هستیم تا شبکه ریلی را تکمیل کنیم و دریای جنوب را به دریای شمال وصل کنیم.
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