اعمال محدودیت تردد در برخی محورها تا دوشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، تردد موتورسیکلت‌ها به استثنا موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی تا ساعت ۶ صبح دوشنبه ۳ مهر از محورهای کرج- چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان- مشهد و بالعکس ممنوع است.

همچنین در محور کندوان، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۰ تا ۲۴ تا روز جمعه ۳۱ شهریور از مرزن آباد به سمت کرج و تهران ممنوع اعلام شده است و در صورت اعلام مأموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ تا ۲۴ همان روز از کرج میدان امیرکبیر و آزادراه تهران– شمال به سمت مرزن آباد یک طرفه خواهد بود.