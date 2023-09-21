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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۷:۰۴

اعمال محدودیت تردد در برخی محورها تا دوشنبه

اعمال محدودیت تردد در برخی محورها تا دوشنبه

مرکز مدیریت راه‌های کشور محدودیت‌های ترافیکی تا دوشنبه ۳ مهر در محورهای مواصلاتی کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تردد موتورسیکلت‌ها به استثنا موتورسیکلت‌های انتظامی و امدادی تا ساعت ۶ صبح دوشنبه ۳ مهر از محورهای کرج- چالوس، هراز، فیروزکوه، تهران - سمنان- مشهد و بالعکس ممنوع است.

همچنین در محور کندوان، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۰ تا ۲۴ تا روز جمعه ۳۱ شهریور از مرزن آباد به سمت کرج و تهران ممنوع اعلام شده است و در صورت اعلام مأموران پلیس راه در محل، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۳ تا ۲۴ همان روز از کرج میدان امیرکبیر و آزادراه تهران– شمال به سمت مرزن آباد یک طرفه خواهد بود.

کد مطلب 5891253
زهره آقاجانی

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