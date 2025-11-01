آغاز ثبت نام وام ضروری دانشجویان مقاطع دکتری تخصصی و دستیاران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تهران، فرهاد حبیبی در این زمینه گفت: متقاضیان ثبت نام تسهیلات وام ضروری دستیاری از ۱۰ تا ۱۶ آبان ۱۴۰۴ با مراجعه به پرتال صندوق رفاه دانشجویان اینجا درخواست خود را ثبت کنند.

دکتر حبیبی افزود: این تسهیلات به دانشجویان دوره روزانه شاغل به تحصیل تعلق می‌گیرد و به دانشجویان دوره غیرروزانه و شهریه پرداز تسهیلات فوق تعلق نمی‌گیرد و مبلغ وام برای دانشجویان مجرد ۳۰۰ میلیون ریال و دانشجویان متأهل ۴۰۰ میلیون ریال است.

وی ادامه داد: منابع این وام بسیار محدود است و اولویت دریافت با دانشجویان متأهل و دانشجویانی است که تاکنون از این تسهیلات استفاده نکرده و حداقل از تحصیل دانشجو باید یک سال (مطابق سنوات مجاز) باقی مانده باشد. دانشجویان توجه داشته باشید بعد از ثبت درخواست در پرتال، حتماً به پیام کارشناسان توجه کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در خصوص دانشجویان متأهل از ثبت شدن مدارک متاهلی و فرزند در پرونده دانشجویی توسط کارشناسان اداره رفاه اطمینان حاصل کرده و برای تغییر وضعیت تأهل خود باید با در دست داشتن شناسنامه به اداره رفاه معاونت فرهنگی و دانشجویی (ساختمان ۴۳)، طبقه ۳ مراجعه کنند. بازپرداخت این تسهیلات یک ماه پس از دریافت وام است که باید تا قبل از فارغ التحصیلی تسویه شود.

وی خاطر نشان کرد: دانشجویان باید پس از ثبت درخواست در پرتال صندوق رفاه اینجا پرینت فرم درخواست را به همراه سایر مدارک به اداره رفاه دانشجویان تحویل دهند و برای دریافت وام ضروری دستیاری، دارا بودن تعهد محضری با ضامن معتبر (طبق بند ۲ در پایین صفحه تعهد محضری)، حکم ضامن و حساب بانکی مهر ایران الزامی است.

*فاطمه اسدی دولابی