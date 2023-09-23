دف ها در «هشمیز» غوغا کردند!/ یک شکوه ناب در جوار شهر خلاق موسیقی

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه فرا رسیدن ماه ربیع‌الاول و نزدیک شدن به سالروز میلاد حضرت رسول (ص) تولید و ساخت پروژه «مصطفی گیان» به خوانندگی احسان یاسین خواننده برگزیده مسابقه استعدادیابی «عصر جدید» توسط مرکز موسیقی مأوا در روستای هشمیز سنندج آغاز شد.

همزمان با تولید این پروژه، همایش بزرگ دف‌نوازان نیز با حضور تعدادی از هنرمندان عرصه دف‌نوازی استان کردستان به سرپرستی منصور مرادی و هنرمندی احسان یاسین در روستای هشمیز شهر سنندج پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

تماشای رنگین کمانی از موسیقی اقوام ایران به میزبانی روستای هشمیز

علی اصغر دریایی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در این مراسم ضمن گرامیداشت فرا رسیدن ماه ربیع الاول و میلاد حضرت محمد (ص) گفت: امروز روستای هشمیز شهر سنندج میزبان رنگین کمانی از اقوام ایران زمین است که همگی از اهل تسنن و اهل تشیع هستند و این یک نگاه راهبردی برای ما خواهد بود. رویکردی که هیچ نگاه تاکتیکی در آن وجود ندارد و تلاش برای ارائه و تحکیم وحدت بین اقوام است.

وی با قدرانی از دست‌اندرکاران پروژه «مصطفی گیان»، استانداری، فرمانداری و سایر بخش‌های دولتی که در برگزاری این برنامه مشارکت داشتند، افزود: انگیزه دیگری که موجب شد امروز به همراه سایر دوستان میزبان چنین برنامه‌ای باشیم تمرکززدایی از مرکز استان به روستاها و مردمی شدن چنین برنامه‌هایی است که بتوانیم به واسطه آن کارها را پیش ببریم.

درخواست خواننده جوان موسیقی از مدیران استانی برای رسیدگی به مشکلات

احسان یاسین خواننده قطعه چند زبانه «مصطفی گیان» هم در حین ضبط و تولید نماهنگ این اثر که با همراهی تعداد زیادی از نوازندگان دف صورت گرفت، بیان کرد: من چهار روز است که در روستای هشمیز حضور دارم و در این مدت جز زیبایی این روستا و میزبانی شایسته مردم این منطقه چیزی ندیدم. اما لازم است نکته دیگری را هم همین جا عنوان کنم و آن برخی از مشکلاتی است که مردم شریف این منطقه در حوزه آب، برق و صعب العبور بودن مسیر با آن مواجه هستند. بنابراین امیدوارم به واسطه حضور چنین مردمان نازنینی به زودی شاهد رفع مشکلات این منطقه باشیم.

منصور مرادی سرپرست این پروژه دف نوازی هم ضمن قدردانی از مسئولان استان کردستان برای اجرای چنین پروژه‌ای در منطقه هشمیز قدردانی کرد.

حضور پرتعداد گردشگران در هم جواری با شهر خلاق موسیقی

از جمله نکاتی که در این ۲ ویژه برنامه مورد توجه قرار گرفت حضور پرتعداد گردشگران در منطقه هشمیز بود که به واسطه کلید واژه موسیقی نواحی و نام سنندج به عنوان شهر خلاق موسیقی توانست با استقبال آنها مواجه شود.

صلاح الدین منوچهری عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان و از ساکنان روستای گردشگری هشمیز استان کردستان که همزمان با برگزاری این ویژه برنامه در روستای محل تولد و زندگی خود حضور پیدا کرده بود در گفتگو با خبرنگار مهر هم ضمن ارائه گزارشی از چند و چون برگزاری این رویداد فرهنگی هنری در این منطقه توضیح داد: تا آنجا که اطلاع دارم، دوستانی که برای برگزاری این رویداد به روستای هشمیز آمدند، پس از بازدید از ۱۴ روستای استان کردستان، روستای هشمیز را برای برگزاری برنامه‌های خود انتخاب کردند. چرا که هم دربرگیرنده پتانسیل بالایی در همه بخش هاست، هم بافت تاریخی دارد و هم دارای معماری پلکانی است که دف نوازان می‌توانند در پشت بام خانه‌ها بایستند و به اجرای برنامه مورد نظرشان بپردازند.

وی افزود: مخاطبان حاضر در این برنامه مشاهده کردند که طی روز برگزاری همایش، چه صحنه‌های زیبایی به واسطه حضور هنرمندان دف نواز کردستانی در روستای هشمیز خلق شد. البته پیش از این چنین برنامه‌هایی در مناطق «پلنگان» و «باینگان» استان کردستان برگزار شده بود و این به نوعی سومین مراسمی است که با سرپرستی استاد منصور مرادی و تعداد زیادی از هنرمندان دف نواز ما شاهد برگزاری یک مراسم معنوی ویژه بودیم که به نظر من می‌تواند یکی از مؤلفه‌های مهم اتحاد مردم ایران عزیزمان و ارتقای حس هم افزایی معنوی شود.

تلاش برای جهانی شدن، آسفالت یک مسیر ۱۸۰۰ متری، دفع زباله و چند داستان دیگر

منوچهری درباره نقش برگزاری چنین برنامه‌هایی در توسعه «گردشگری موسیقی» منطقه گفت: قطعاً علاقه مندان و پژوهشگران حوزه گردشگری می‌دانند که امروز در بسیاری از کشورهای آسیایی و همسایه موضوع گردشگری تبدیل به یکی از مهم‌ترین صنعت‌ها شده است و موضوع «گردشگری موسیقی» هم یکی مهم‌ترین رویکردهای مدرنی است که در این حوزه همراه با سایر فعالیت‌های فرهنگی هنری مورد توجه قرار دارد. شرایطی که هم اینک با حضور چند صد هنرمند دف نواز منطقه کردستان به خوبی در حال برگزاری است و می‌تواند با اندکی برنامه ریزی و جدیت بیشتر تبدیل به یکی از مهم‌ترین رویدادهای هنری کشورمان در روزهای منتهی به تولد حضرت رسول (ص) باشد.

این مدرس دانشگاه که همراه با پدر و خانواده‌اش بخش زیادی از سال را در روستای هشمیز زندگی می‌کند، درباره این روستای ویژه و جالب توجه استان کردستان بیان کرد: روستای هشمیز بین ۷۵۰ تا ۸۰۰ خانوار دارد که مجموعاً مشتمل بر ۲ هزار نفر می‌شوند. البته این جمعیت در فصول مختلف سال کم و زیاد می‌شود چرا که به واسطه فصل زمستان که سرما و برف شرایط دشواری را برای ساکنان روستا فراهم می‌سازد، جمعیت کمتر و در فصولی که منتهی به برداشت محصولات باغ‌های این منطقه است و شغل اصلی مردم این ناحیه را تشکیل می‌دهد، جمعیت اضافه می‌شود. البته این منطقه اکنون یکی از قطب‌های مهم میوه توت فرنگی است که این نیز می‌تواند دربرگیرنده جذابیت‌های زیادی باشد.

وی در ادامه صحبت‌های خود به وجه تسمیه نام‌گذاری روستای هشمیز اشاره کرد و گفت: یکی از داستان‌هایی که در مورد روستای هشمیز مطرح می‌شود این است که روستا دارای سه چشمه است که این سه چشمه در محل برگزاری همین مراسم موسیقایی جمع می‌شوند و یک مسیر را تشکیل می‌دهند. به جمع شدن این سه چشمه و صدای آبی که از این تجمیع به دست می‌آید در اصطلاح کردی «هاژمرز» می‌گویند که به نوعی معنای صدای بلند آب دارد و همین وجه تسمه موجب شده که اسم روستا هشمیز باشد. وجه تسمیه دیگر نامگذاری روستا هم به این قصه برمی گردد که این روستا مرکزیت هشت روستای اطراف را داشته و در کنار حضور ساکنانی مانند قاضی القضات، ریش سفیدان و هنرمندان معمار از منزلت و رتبه فرهنگی و اجتماعی برخوردار بوده که به آن هشمیز می می‌گویند. وجه تسمیه دیگر هم اینکه گویا جای این روستا هشت مرتبه عوض شده و این منطقه که در آن حضور داریم هشتمین جایی است که مردم در آن اسکان پیدا کردند. به هر حال اینکه کدام یک از این وجه تسمیه‌ها مستند هستند همچنان جزو ابهاماتی است که بنده و دیگر دوستان مشغول بررسی و تحقیق درباره آن هستیم.

منوچهری با اشاره به نقش مهم نهادهای مختلف فرهنگی و اجتماعی استان کردستان در توسعه گردشگری منطقه هشمیز به ویژه گردشگری موسیقی توضیح داد: طی ماه‌های اخیر برنامه‌های مهمی برای گسترش صنعت گردشگری در منطقه کلید خورده است که به همت بخشداری و سایر مجموعه‌های دیگر توانستیم اینجا را ثبت ملی کنیم. در همین چارچوب اقدامات مهم دیگری هم برای ثبت جهانی روستا در یونسکو صورت گرفته است که بتوانیم با افزایش چنین رویکردهایی که منجر به توسعه زیرساخت‌های گردشگری می‌شود، اقدامات اجرایی را هم انجام دهیم که توجیه اقتصادی هم داشته باشد.

وی گفت: واقعیت ماجرا هم این است که همه مردم روستا و مسئولان این منطقه هدف مهمی برای ثبت جهانی این منطقه دارند اما تحقق چنین موضوعی نیازمند توسعه زیرساخت‌های گردشگری است. مثلاً بحث آسفالت ۱۸۰۰ متری از جاده منتهی به روستا و موضوع زباله یکی از مهم‌ترین موضوعات و چالش‌هایی است که اکنون با آن مواجه هستیم که امیدوارم با همکاری مسئولان و حل این موضوع مهم زیر ساختی، شاهد اتفاقات بهتری در عرصه گردشگری منطقه به ویژه گردشگری موسیقی در منطقه‌ای هم جوار با شهر سنندج به عنوان «شهر خلاق موسیقی» باشیم.