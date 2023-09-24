روابط ایران و مصر؛ خسران جدی برای رژیم صهیونیستی

مصطفی خوش چشم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دیدارهای وزیر خارجه کشورمان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، اظهار داشت: وزرای خارجه کشورهای اروپایی با امیر عبداللهیان و معاونان آنها با آقای باقری دیدار کردند که این دیدارها بسیار جالب توجه بود.

وی ادامه داد: وزیر خارجه آلمان که سال گذشته جز پیش قراولان شعار دادن علیه ایران به واسطه اغتشاشات بود، امسال اصرار بسیاری در ۲ ماه گذشته برای دیدار با وزیر امور خارجه کشورمان و آقای باقری داشتند، که این موضوع بیان کننده این است که آنها متوجه این حقیقت شده‌اند که جنگ ترکیبی بر علیه ایران شکست خورده لذا به رویکرد دیپلماتیک بازگشته و خواستار بهبود روابط هستند.

کارشناس روابط بین‌الملل با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین و تاریخی‌ترین ملاقات‌های وزیر خارجه کشورمان ملاقات با وزیر خارجه مصر بود، افزود: طی ماه‌های اخیر صحبت‌هایی برای برقراری روابط مجدد میان ایران و مصر که هر دو جزو کشورهای قدرتمند جهان اسلام هستند، انجام شد.

خوش چشم عنوان کرد: برقراری روابط میان ایران و مصر می‌تواند باعث توسعه مناسبات در حوزه‌های تجاری، سیاسی و اقتصادی شود و همینطور در حوزه‌های امنیتی و ثبات منطقه‌ای همکاری‌هایی را میان دو کشور بوجود می‌آورد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه مصر همسایه رژیم اشغالگر قدس است و همین مسئله یکی از ضربات کاری است که بر پیکره رژیم صهیونیستی فرود می‌آید چرا که اسرائیل به دنبال تخریب روابط کشورهای اسلامی با ایران است.

کارشناس روابط بین‌الملل با بیان اینکه مصر در آستانه برقراری روابط مجدد با ایران قرار دارد، خاطرنشان کرد: برقراری این روابط خسران جدی برای آمریکا و رژیم اشغالگر قدس است.