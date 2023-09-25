طرح تمدید برنامه ششم توسعه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش شور دوم کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص طرح دو فوریتی اصلاح بند (ز) تبصره ۲۰ واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان در دستورکار قرار گرفت.

با توجه به اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود در طرح تمدید قانون برنامه ششم توسعه، این طرح جهت رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.

در ماده واحده مصوبه مجلس در این طرح آمده بود که قانون برنامه ششم توسعه تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید می‌شود.