  1. سیاست
  2. مجلس
۳ مهر ۱۴۰۲، ۹:۳۰

با اصرار مجلس؛

طرح تمدید برنامه ششم توسعه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد

طرح تمدید برنامه ششم توسعه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد

با اصرار مجلس بر مصوبه قبلی خود در طرح تمدید قانون برنامه ششم توسعه، این طرح جهت رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش شور دوم کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص طرح دو فوریتی اصلاح بند (ز) تبصره ۲۰ واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان در دستورکار قرار گرفت.

با توجه به اصرار نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه قبلی خود در طرح تمدید قانون برنامه ششم توسعه، این طرح جهت رفع اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.

در ماده واحده مصوبه مجلس در این طرح آمده بود که قانون برنامه ششم توسعه تا پایان سال ۱۴۰۲ تمدید می‌شود.

کد مطلب 5894492
زهرا علیدادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها