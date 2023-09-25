شایعه بازسازی «راننده تاکسی» برای تبلیغ تاکسی آنلاین رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، یکی از نمایندگان رابرت دنیرو انتشار اخباری مبنی بر اینکه این بازیگر برنده اسکار دوباره نقش تراویس بیکل فیلم «راننده تاکسی» را برای تبلیغات اوبر بازی کرده، رد کرد.

در روزهای اخیر گزارش‌هایی منتشر شد که می‌گفت دنیرو می‌خواهد نقش شخصیت اصلی درام مارتین اسکورسیزی در سال ۱۹۷۶ را که موجب شد او به عنوان یکی از بازیگران بزرگ دوران خود تثبیت شود، تکرار کند. این گزارش‌ها آنقدر جدی بودند که پل شریدر فیلمنامه‌نویس «راننده تاکسی» درباره آن اظهار نظر کرد و این فکر را به نقد کشید.

شریدر چند روز پیش در فیس بوک نوشت: اینکه چرا باب این کار را انجام می‌دهد فراتر از محاسبات من است. من این فیلم تبلیغاتی را ندیده‌ام و اگر خوش شانس باشم هرگز این کار را نخواهم کرد.

کمپانی تاکسی آنلاین اوبر در بیانیه‌ای تایید کرد که دنیرو اواخر سال در فیلمی تبلیغاتی برای این سرویس در بریتانیا دیده می‌شود اما ربطی به موضوع «راننده تاکسی» ندارد. این شرکت در بیانیه‌ای گفت: ما در حال فیلمبرداری یک فیلم تبلیغاتی با رابرت دنیرو در لندن برای کمپین جدید اوبر بریتانیا هستیم.

«راننده تاکسی» فیلم روان‌شناختی نئونوآر به کارگردانی اسکورسیزی، ۴ نامزدی اسکار از جمله بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد برای دنیرو را به دست آورد.

شریدر پس از نوشتن فیلمنامه «راننده تاکسی» به همکاری خود با کارگردان برنده اسکار ادامه داد و «گاو خشمگین» (۱۹۸۰)، «آخرین وسوسه مسیح» (۱۹۸۸) و «احیای مردگان» (۱۹۹۹) را برای وی نوشت. دنیرو دومین جایزه اسکار خود را برای بازی در نقش جیک لاموتا بوکسور میان وزن در فیلم «گاو خشمگین» دریافت کرد.

به زودی دنیرو با فیلم «قاتلان ماه کامل» اسکورسیزی در کنار لئوناردو دی کاپریو و لیلی گلادستون دیده می‌شود. این درام جنایی که در دهه ۱۹۲۰ می‌گذرد، درباره قتل عام افراد قبیله اوسیج در اوکلاهما است که به دلیل کشف میدان‌های نفتی در زمین‌هایشان کشته می‌شوند. «قاتلان ماه کامل» که اسکورسیزی با همکاری اریک راث فیلمنامه‌اش را نوشته است، دهمین فیلم بلند دنیرو و اسکورسیزی با هم است.